Huawei P10 a P10 Plus: Vylepšený dizajn aj duálny fotoaparát

Naživo z MWC 2017: Spoločnosť Huawei predstavila na MWC 2017 v Barcelone svoje nové vlajkové lode.

Čínska firma Huawei podľa očakávaní predstavila svoje nové vlajkové lode P10 a 10 Plus, ktoré predstavujú priamych nástupcov modelov P9 / P9 Plus.

Nová povrchová úprava: Okrem iného sa kovové novinky budú môcť pochváliť vylepšenou povrchovou úpravou, ktorú výrobca označuje ako hyper diamond-cut finishing. Má zabraňovať odtlačkom prstov a zároveň má zlepšiť pohodlie držania telefónu v rukách. K dispozícii budeme mať aj vylepšený duálny fotoaparát na zadnej strane. Opäť ide o výsledok spolupráce medzi Huawei a Leica.

8 fotografií v galérii Z prezentácie Huawei, foto: Ľubomír Vnuk

Huawei P10 predstavuje telefón s 5,1-palcovým Full HD displejom (IPS), ktorý je chránený 2,5D zakriveným odolným sklom Gorilla Glass 5. Pripomeňme, že predchádzajúci model P9 disponuje mierne väčším 5,2-palcovým displejom.

V útrobách nájdeme osemjadrový čipset Kirin 960 vlastnej produkcie, ktorý je párovaný so 4 GB RAM a 64 GB flash priestoru.

Dve oči vzadu od Leica: Duálny fotoaparát pozostáva z 20-megapixelového (monochromatického) a 12-megapixelového senzora (pre farbu). Oba senzory majú deklarovanú svetelnosť f/2.2, no len farebný bude disponovať optickou stabilizáciou obrazu. Ako už bolo spomenuté vyššie, opäť ide o fotoaparáty Leica. Nový P10 (a tiež P10 Plus s analogickou foto výbavou až na svetelnosť f/1.8) však ponúkne aj prednú „selfie“ kameru od Leica. Tentoraz využíva 8-megapixelový senzor.

8 fotografií v galérii Z prezentácie Huawei, foto: Ľubomír Vnuk

Výrobca zároveň sľubuje viacero vylepšení, ktoré by mali skvalitniť snímanie rôznych druhov fotografií aj videí. K dispozícii máme napríklad nový Portrait Mode, ktorý predstavuje kombináciu súčasných funkcionalít Variable Aperture a Beautification. Je k dispozícii pre hlavný zadný fotoaparát aj prednú kameru (so svetelnosťou f/1,9).

8 fotografií v galérii foto: Huawei

Vylepšený Emotion UI: Batéria má kapacitu 3 200 mAh, pričom je podporované rýchle nabíjanie. Operačným systémom je Android 7.0 Nougat s vynovenou nadstavbou Huawei Emotion UI 5.1. Tú využíva aj P10 Plus. Prináša napríklad novú funkcionalitu Ultra Memory, ktorá by mala zrýchľovať spúšťanie aplikácií až o tretinu.

Telefón P10 má rozmery 145,3 × 69,3 × 6,98 mm a hmotnosť 145 g. Senzor odtlačkov prstov sa nachádza pod displejom na prednej strane. Nechýbajú ani stereo reproduktory či podpora pamäťových kariet (do kapacity 256 GB).

Do 6 GB RAM: Huawei P10 Plus disponuje väčším 5,5-palcovým IPS displejom, ktorý však zobrazuje už v QHD rozlíšení. V útrobách je opäť Kirin 960, no k dispozícii máme buď 4 alebo 6 GB RAM a flash priestor môže mať kapacitu 64 alebo 128 GB.

8 fotografií v galérii zdroj: Huawei

Rýchlejšie dáta: Väčší model zároveň vylepšuje komunikačné kapacity P10. Ide totiž podľa výrobcu o prvý „4,5G telefón“, pričom disponuje hneď štvoricou LTE antén (4x4 MIMO). Podporuje mobilné dátové prenosy do rýchlostí 600 Mbit/s. Vylepšovať má pritom nielen samotnú rýchlosť, ale aj kvalitu a stabilitu signálu – a to aj v lokalitách so slabším pokrytím.

Batéria má väčšiu kapacitu 3 750 mAh, pričom novinka P10 Plus má rozmery 153,5 × 74,2 × 6,98 mm a hmotnosť 165 g.

Poznáme farby aj ceny: Spoločnosť Huawei počas svojej oficiálnej prezentácie spresnila aj termíny príchodu, farebné verzie aj ceny oboch modelov P10 a P10 Plus.

Huawei P10 sa začne na vybraných trhoch (aj Európy) ponúkať od marca za 649 eur. Na výber pritom budeme mať farebné prevedenia Greenery, Dazzling Blue, Rose Gold, Ceramic White, Graphite Black, Mystic Silver aj Prestige Gold.

8 fotografií v galérii Z prezentácie Huawei, foto: Ľubomír Vnuk

Huawei P10 Plus príde taktiež v marci vo farebných prevedeniach Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold a Greenery colors. Základná cena bude 699 eur za 64 GB vnútorného flash priestoru, prevedenie s dvojnásobnou kapacitou 128 GB vyjde na 799 eur.

8 fotografií v galérii Z prezentácie Huawei, foto: Ľubomír Vnuk

K dispozícii budú aj rôzne doplnky, napríklad držiak do auta alebo rôzne kryty.

8 fotografií v galérii Z prezentácie Huawei, foto: Ľubomír Vnuk

