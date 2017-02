Moto G5 a G5 Plus: Kovové telá aj Android 7.0

Naživo z MWC 2017: Novinky od Lenovo využívajú zhruba 5-palcové displeje aj osemjadrové čipsety.

Spoločnosť Lenovo v rámci značky Moto predstavila na MWC 2017 v Barcelone dvojicu smartfónov. Ide o dlhšie očakávané modely Moto G5 a Moto G5 Plus.

Kovové telá: Ich spoločným menovateľom je kovová unibody konštrukcia, Full HD rozlíšenie na displejoch či špeciálna vrstva z nanočastíc pre odpudzovanie vody. Výrobca túto vlastnosť označuje ako „Water repellent nano-coating“.

Moto G5 spadá medzi smartfóny s 5-palcovým displejmi. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset Snapdragon 430, ktorý bude párovaný s 2 alebo 3 GB operačnej pamäte RAM. Flash priestor má kapacitu (len) 16 GB, je ďalej rozšíriteľný.

10 fotografií v galérii Moto G5 naživo, foto: Ľubomír Vnuk

Vo výbave spomínanej novinky nájdeme aj 13-megapixelový hlavný fotoaparát s dvojtónovým LED bleskom, prednú 5-megapixelovú kameru či batériu s kapacitou 2 800 mAh.

Operačným systémom je Android 7.0 (Nougat).

10 fotografií v galérii Moto G5 naživo, foto: Ľubomír Vnuk

Moto G5 v skratke Displej 5-palcový (1920 x 1080 pixelov) Full HD, ochranné sklo Corning Gorilla Glass 3 Čipset osemjadrový Snapdragon 430 (MSM8937) s Adreno 505 GPU Pamäť 2 alebo 3 GB RAM, 16 GB flashu priestoru, podpora microSD kariet Fotoaparát 13 MP s dvojtónovým LED bleskom, PDAF, podporou nahrávania Full HD videí; predná 5 MP kamera so senzorom OmniVision OV5693 Konektivita a iné 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, podpora dvoch SIM kariet, Water repellent nano-coating Operačný systém Google Android 7.0 (Nougat) Batéria 2 800 mAh, podpora rýchleho nabíjania (10 W) Rozmery 144,3 x 73 x 9,5 mm Hmotnosť 144,5 g

Do 4 GB RAM: Model Moto G5 Plus využíva väčší 5,2-palcový displej. „Pod kapotou“ tentoraz nájdeme osemjadrový čipset Snapdragon 625, do 4 GB RAM a max. 64 GB vnútorného flashu.

10 fotografií v galérii Moto G5 Plus naživo, foto: Ľubomír Vnuk

Z pohľadu fotovýbavy budeme mať k dispozícii 12-megapixelový fotoaparát s dvojtónovým LED bleskom aj Dual-Pixel Autofocusom. Predná „selfie“ kamera je 5-megapixelová.

10 fotografií v galérii Moto G5 Plus naživo, foto: Ľubomír Vnuk

Moto G5 Plus má batériu s vyššou kapacitou 3 000 mA s možnosťou rýchleho nabíjania – 6 hodín fungovania telefónu získame po 15 minútach nabíjania.

Moto G5 Plus v skratke Displej 5.2-palcový (1920 x 1080 pixelov) Full HD, ochranné sklo Corning Gorilla Glass 3 Čipset osemjadrový Snapdragon 625 (2 GHz) s Adreno 506 GPU Pamäť 2 alebo 3 GB RAM, 32 GB flash priestoru alebo 4 GB RAM a 64 GB flashu, podpora microSD kariet Fotoaparát 12 MP s dvojtónovým LED bleskom, Dual-Pixel Autofocus, senzor Sony IMX362, f/1.7, podpora nahrávania 4K videí; 5 MP predná kamera, f/2.2, senzor OmniVision OV5695 Konektivita a iné 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, dual SIM, snímač odtlačkov prstov, Water repellent nano-coating Operačný systém Google Android 7.0 (Nougat) Batéria 3 000 mAh, podpora rýchleho nabíjania Rozmery 150,2 × 74 × 7,9 mm Hmotnosť 155 g

Moto G5 a Moto G5 Plus sa budú predávať vo farebných verziách Lunar Gray a Fine Gold. Kým Moto G5 má stanovenú cenu na 199 eur (za 2 GB RAM / 16 GB flashu), Moto G5 Plus odštartuje za zhruba 220 eur (2 GB RAM / 32 GB flashu). Model kombinujúci 4 GB RAM a 64 GB flashu má byť dostupný len na vybraných trhoch. Predaj odštartuje v marci.

Sledujte aj ďalšie novinky z Mobile World Congress 2017 v Barcelone.

Pracovnú cestu redaktorov na MWC 2017 hradia spoločnosti Huawei a Orange.