Huawei P10 Lite príde čoskoro, poznáme cenu aj parametre

Novinka síce nebola predstavená na MWC 2017, no má sa objaviť v predaji čoskoro.

Firma Huawei síce počas svojej prezentácie na MWC 2017 v Barcelone predstavila smartfóny P10 a P10 Plus, no v dohľadnej dobe by sa k nim mal pripojiť aj tretí člen. Pôjde o „odľahčenú verziu“ P10 Lite.

Smartfón P10 Lite sa už objavil zalistovaný u vybraných predajcov (v Európe), pričom predaj by mal odštartovať už budúci mesiac. Na základ týchto „únikov“ poznáme tiež cenu – 349 eur, informuje web GSMArena.com.

1 fotografia v galérii

Z pohľadu dizajnu však nepôjde o kópiu modelov P10 a P10 Plus. Konštrukcia má zároveň pozostávať zo skla na prednej i zadnej strane a kovového rámu. Snímač odtlačkov prstov nájdeme na zadnej strane.

Z pohľadu parametrov má P10 Lite mnoho spoločného s P8 Lite (2017). K dispozícii budeme mať 5,2-palcový IPS displej s Full HD rozlíšením, osemjadrový čipset Kirin 655 (Mali-T830MP2 GPU), 4 GB operačnej pamäte RAM a 32 GB flashu.

K tomu sa pridá 12-megapixelový hlavný fotoaparát (f/2.2) s LED bleskom, predná 8-megapixelová kamera, microUSB port či batéria s kapacitou 3 000 mAh. Operačným systémom bude Android Nougat s nadstavbou EMUI 5.1.

Huawei P10 Lite sa má ponúkať od konca marca vo farebných prevedeniach Black, Gold a White.