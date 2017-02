Novodobá Nokia 3310 je jackpot. Aj keď vyzerá smiešne

ODPORÚČAME Ján Trangel komentuje naživo z MWC 2017: Novinka za 49 eur zatienila aj tie najväčšie premiéry.

Spoločnosť HMD Global, ktorá vyrába smartfóny pod značkou Nokia, s uvedením reinkarnovaného modelu 3310 trafila klinec presne po hlavičke. Tento telefónik za 49 eur zatienil aj tie najväčšie barcelonské premiéry a plní titulné stránky všetkých technologických magazínov. Nejde ani tak o samotný produkt ako o posolstvo: Nokia je späť a v plnej sile!

Netreba si robiť ilúzie, zo strany producenta ide o premyslený kalkul. Ich marketingoví experti dobre vedia, že v extrémne silnej konkurencii majú iba jednu skutočne silnú výhodu: značku, s ktorou sa spája bohatá história. A tak to využili úplne naplno.

Záujem novinárov výrobcu pravdepodobne prekvapil, vzoriek vystavil veľmi málo a v stánku bola obrovská tlačenica. Na natočenie tohto videa som 20 minút čakal v rade:

Poriadny „hlúpy“ telefón

Dobrou správou je, že tohtoročná Nokia 3310 nie je krok vedľa, ale plnohodnotný a kvalitne spracovaný telefón, za ktorý sa výrobca nemusí hanbiť. Tlačidlá sú spravené poctivo, systém je jednoduchý a prehľadný. Samozrejme, nezabudlo sa na „Nokia tune“ a na hada – ten keby tam nebol, ľudia by ich rozniesli na kopytách.

Výsledný dojem je teda úplne pozitívny, hoci so svojím predchodcom má pramálo spoločné a v žiarivých farbách vyzerá trošku smiešne. Je to taká kombinácia veľkonočného vajca a vianočnej ozdoby – len háčik na zavesenie nemá.

1 fotografia v galérii Novinka vs. legenda. Čo poviete, ide v správnych šľapajách? Foto: MobilMania.cz

Stane sa modlou pre hipsterov?

Úprimne, až som prekvapený, že Nokia chce novú 3310 predávať iba za 49 eur. Tento model má (aspoň v Európe) oveľa väčší potenciál, môže sa z neho stať akási nová „hipsterčina“. Jej meno je skrátka také silné, že pokojne by sa predávala aj za dvojnásobnú sumu.

Nejde o to, že by vedela niečo špeciálne. Časť ľudí by si ju kúpilo z nostalgie – napríklad kolega Martin Hodás to nevydržal a už minulý rok si objednal napodobeninu pôvodnej 3310 z čínskeho obchodu a hrdo ju používa.

Druhá časť budúcich majiteľov novodobej Nokie 3310 by boli ľudia, ktorých k tomu donúti potreba. Ich starý tlačidlový telefón Nokia skrátka dosluhuje a ako náhradu neprijmú nič iné, iba Nokiu. Osobne sa im pritom vôbec nečudujem, sám by som si z tejto úbohej ponuky tlačidlových telefónov vybrať nevedel.

Pozrite si na videu, aké ďalšie novinky so značkou Nokia sme videli v Barcelone:

Musí začať predávať smartfóny

Skrátka, Nokia vtrhla ako vietor do segmentu, ktorý konkurencia začala úplne ignorovať. „Hlúpe“ telefóny ešte nepovedali posledné slovo, však takmer polovica Slovákov ich ešte stále používa. Problémom je, že toto výrobcu neuživí. Na to, aby sa dostal do zisku, musí začať predávať drahé smartfóny. Či sa mu to podarí, ukáže až budúcnosť, ale ťah so vzkriesením legendy mu vyšiel na výbornú.

Pracovnú cestu redaktorov na MWC 2017 hradia spoločnosti Huawei a Orange.