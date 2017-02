Xiaomi Redmi 4X: 5-palcový displej, veľká batéria

Novinka zároveň okrem iného využíva čipset Snapdragon 435.

Spoločnosť Xiaomi na sklonku februára oficiálne nepredstavila len smartfón Mi 5C s vlastným čipsetom (o ktorom píšeme v samostatnom článku). Priestor dostal aj dlhšie očakávaný budgetový telefón s označením Redmi 4X.

Novinka Redmi 4X prináša 5-palcový displej s HD rozlíšením a 2,5D zakriveným sklom. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset Snapdragon 435, ktorý je párovaný s 2 alebo 3 GB operačnej pamäte RAM a 16 alebo 32 GB vnútorného flash priestoru. V prípade potreby je možné využiť aj pamäťové karty microSD (do kapacity 128 GB).

Xiaomi Redmi 4X s kovovou unibody konštrukciou ďalej prináša pomerne štandardnú foto výbavu. Zahŕňa 13-megapixelový zadný fotoaparát s LED bleskom a prednú 5-megapixelovú kameru. Na zadnej strane ešte nájdeme snímač odtlačkov prstov.

Potenciálny zákazník možno ocení, že do tela s hrúbkou 8,65 mm a hmotnosťou 150 g sa vošla batéria s pomerne vysokou kapacitou – až 4 100 mAh. Minimálne „na papieri“ by mala ponúknuť solídnu výdrž na jedno nabitie. Výrobca napríklad uvádza do 15 hodín pri prehrávaní videí alebo do 18 dní v pohotovostnom režime.

Novo predstavený Xiaomi Redmi 4X sa bude ponúkať na trhu vo farebných prevedeniach Cherry Pink, Champagne Gold a Mate Black.

Základná verzia s 2 GB RAM a 16 GB vnútorného flashu má stanovenú cenu na zhruba 100 eur po prepočte, model s 3 GB RAM a 32 GB flashu vyjde na zhruba 125 eur po prepočte.