Smartfón s malým displejom? Čoskoro to bude rarita

Smartfóny si majú v nasledujúcich rokoch polepšiť. Stúpať budú aj uhlopriečky displejov.

Hoci smartfóny zaznamenali v uplynulom kalendárnom roku pomerne malý medziročný prírastok z pohľadu objemu dodávok (medziročne stúpli len o cca. 2,5 percenta), v priebehu nasledujúceho obdobia by sa mala situácia zlepšiť. Uvádza to vo svojej najnovšej prognóze analytická spoločnosť IDC.

IDC konkrétne prognózuje, že v tomto kalendárnom roku by mohli dodávky smartfónov v globálnom meradle medziročne stúpnuť o 4,2 percenta, v roku 2018 by mohlo ísť o 4,4 percenta. Podobný trend by mal pokračovať aj v horizonte nasledujúcich štyroch rokov.

Celosvetové dodávky zariadení by pritom mali stúpnuť z odhadovaných 1,53 mld. v tomto roku na 1,77 mld. kusov v roku 2021.

Android jasne vpredu

Z pohľadu mobilných platforiem by nasledujúce roky nemali priniesť žiadne prevratné zmeny. Dokonca sa dá povedať, že trh bude pomerne stabilný a hlavní hráči si budú udržiavať svoje doterajšie pozície.

Medzi platformami má aj v roku 2021 výhľadovo jasne dominovať Android od Google. Jeho podiel bude na úrovni 85 percent, čiže zhruba toľko ako v súčasnosti. Nepohorší (ale ani nepolepší) si ani „stabilná dvojka“ trhu – čiže iOS od Apple. Jej podiely by sa mali pohybovať okolo úrovne 14,6 – 14,7 percenta.

Analytici z IDC však neprognózujú žiadne svetlé zajtrajšky pre platformu mobilného Windows, ktorá sa aktuálne neustále prepadáva. Prepady by mali pokračovať aj v tomto roku (tentoraz o 69,5 percenta) a výrazné poklesy možno očakávať tiež v ďalších rokoch.

Surface Phone zrejme situáciu nezachráni

Mobilný Windows, resp. Windows Phone naďalej naráža na chýbajúcu podporu zo strany OEM partnerov. V praxi sa dá povedať, že táto platforma na trhu v podstate neexistuje. Nič by sa na tom podľa IDC nemalo zmeniť ani výhľadovo do roku 2021.

Nejde o dobrý signál pre Microsoft. Spoločnosť sa údajne bude chcieť „vrátiť do hry“ predstavením celkom novej línie telefónov Surface Phone. Tie by okrem iného mali využívať vylepšené možnosti platformy Windows 10. Nedá sa ale očakávať, že by tieto smartfóny boli na trhu veľkým hitom alebo akýmsi „ľudovým vozidlom sveta smartfónov“. Skôr by mali osloviť náročných (firemných) zákazníkov.

Podobne sa nečrtá v nasledujúcich rokoch žiadna iná platforma, ktorá by mohla vystúpiť z tieňa.

Veľké displeje sa derú vpred

IDC ďalej uvádza, že pre platformu Android by mali byť hlavným hybným motorom rozmachu trhy ako Blízky východ, Afrika, stredná a východná Európa aj Ázia/Tichomorie. Priemerná predajná cena telefónov by sa mala pohybovať okolo úrovne 150 – 200 dolárov.

Na rozvinutých trhoch by sa však predajná cena mala pohybovať aj na dvojnásobnej úrovni – to je aj dôvodom, prečo mnohí výrobcovia predstavujú svoje vlajkové lode najprv v Severnej Amerike či v západnej Európe.

Zároveň by mal pokračovať trend stúpajúcich uhlopriečok displejov smartfónov (vhodnejších napríklad na multimédiá či navigáciu), no pri nízkych cenách.

Aj z tohto dôvodu by mal výrazne stúpať podiel smartfónov s veľkými uhlopriečkami. Kým v súčasnosti tvorí podiel Androidov s vyše 5-palcovou uhlopriečkou 75 percent dodávok, v roku 2021 by to malo byť už 91 percent.

Napokon, aj takzvané „mini“ verzie vlajkových lodí majú veľké uhlopriečky. Skôr sa „osekávajú“ technické parametre.

