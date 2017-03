Unikli fotografie ďalšieho smartfónu BlackBerry

Smartfón by sa mohol primárne predávať len na vybraných trhoch.

Len nedávno predstavilo BlackBerry na MWC 2017 v Barcelone telefón strednej triedy s názvom KeyOne. Teraz sa na internete objavili snímky nového zariadenia s kódovým označením BBC100-1.

Ako informuje CrackBerry, novinka by mala pochádzať zo závodu PT BB Merah Putih a možno bude určená primárne pre indonézsky trh.

Na obrázkoch môžeme vidieť smartfón, pri ktorom, na rozdiel od modelu KeyOne, absentuje hardvérová klávesnica. Na zadnej strane telefónu, v pravdepodobne kovovom vyhotovení, nechýba logo značky BlackBerry alebo fotoaparát.

1 fotografia v galérii Na web unikli snímky pripravovanej novinky od BlackBerry (Zdroj: CrackBerry)

Telefón by mohol byť poháňaný procesorom Snapdragon 425 s taktom 1,4 GHz. Displej by mal disponovať 5,5-palcovou uhlopriečkou s rozlíšením 720p. Spomínajú sa aj 4 GB operačnej pamäte RAM a 32 GB vnútorného úložiska. O napájanie by sa mala postarať batéria s kapacitou 3 000 mAh. Chýbať by nemala ani podpora Dual-SIM.

Zatiaľ však nie je známe, do akej miery sa budú uvedené špecifikácie zhodovať s realitou. Otázna je v tejto chvíli aj cena, rovnako ako prípadná dostupnosť smartfónu na európskych trhoch.