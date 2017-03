Príchod Samsung Galaxy S8 sa možno mierne oneskorí

Samotné predstavenie smartfónu sa však posúvať nemá.

Samsung už počas MWC 2017 informoval širokú verejnosť, že 29. marca sa bude konať ďalšia Galaxy Unpacked prezentácia. Hoci detaily nezverejnil, je skoro isté, že na prezentácii uvidíme nové vlajkové lode Galaxy S8 a S8+.

Nejasnosti však stále pretrvávajú okolo termínu samotného príchodu na trh oboch telefónov. Posledné správy viackrát spomínali dátum 21. apríl.

Evan Blass, ktorý máva presné informácie, však teraz prišiel s novými správami. Tvrdí, že dvojica Galaxy S8 produktov by mala na trhu odštartovať s miernym oneskorením. Údajne pôjdu do predaja až 28. apríla, upozornil web GSMArena.com.

Môžeme len špekulovať o dôvodoch, ktoré by mohli viesť Samsung k miernemu posunu štartu predaja. Možno však majú súvis s produkciou kľúčových komponentov, ktoré budú nové telefóny obsahovať. Mohlo by ísť predovšetkým o výrobu čipsetov Exynos 9, resp. Snapdragon 835, ktoré by mali nové vlajkové lode využívať. Možno chce Samsung zaistiť, aby mal hneď na úvod dostatočný počet kusov na pokrytie objednávok.

Nie je však ani vylúčené, že by zdržanie mohlo mať súvis s prídavnými testovaniami (batérie), aby sa neopakovala kauza okolo Galaxy Note 7.