Kryt pre iPhone pridá smartfónu prvky Androidu

VIDEO Na Kickstarteri beží kampaň, ktorá možno raz a navždy ukončí spor fanúšikov Androidu a iOS.

Multifunkčný kryt od spoločnosti ESTI inc. má byť určený pre tých, ktorí radi vylepšujú svoje smartfóny. Novinka konkrétne pridá funkcionality druhého smartfón. Projekt sa objavil na crowdfundingovej platforme Kickstarter minulý týždeň.

Projekt Eye sám o sebe disponuje 5,5-palcovým Full HD displejom, batériou s kapacitou 2 800 mAh, bezdrôtovým nabíjaním, slotom na pamäťovú kartu typu microSD do veľkosti 256 GB, NFC konektivitou, infračerveným portom, Wi-Fi a Bluetooth. Operačná pamäť 3GB RAM asistuje procesoru MediaTek Helio P20 a beží na operačnom systéme Android Nougat . Ak sa vám zdá, že sme práve opísali špecifikácie smartfónu strednej triedy, máte pravdu. Eye však nemá vstavaný mikrofón ani reproduktor, takže bez prepojenia s iPhonom ide iba o tablet.

Android a iOS spoja sily v hybridnom spojení (zdroj: Future Technology)

Eye sa stáva smartfónom až vtedy, keď ho používateľ nasadí na iPhone. Pomocou vstavaného Lightning konektora s ním začne spolupracovať a získa tak absentujúci mikrofón s reproduktorom.

Eye môže byť zaujímavou voľbou pre tých, ktorí túžia prepojiť iOS a Android v jednom tele.

Symbióza ohňa a vody

Okrem zvukových zariadení dokáže Eye použiť zadnú kameru iPhonu ako svoju prednú, vďaka čomu používateľ získa selfie vo vysokom rozlíšení. Oba systémy sú napájané zvlášť. Pokiaľ je používané Android zariadenie, míňa sa batéria z Eye a naopak. Vďaka funkcii bezdrôtového nabíjania sa dokáže nabíjať batéria v oboch zariadeniach. Týmto spôsobom používateľ získa dvojnásobný čas funkčnosti smartfónu.

1 fotografia v galérii Zadná kamera iPhonu poslúži ako predná kamera Eye krytu (Zdroj: Kickstarter)

Najväčší bonus na záver - vďaka krytu môže iPhone opäť používať akékoľvek slúchadlá bez redukcie. Kryt totiž disponuje 3,5 mm jackom, ktorý vďaka vzájomnej spolupráci oboch telefónov funguje aj s iPhonom. Okrem toho zariadenie sľubuje NFC komunikáciu a infračervený port, ktorý dokáže ovládať televízory, Apple TV, Blu-ray prehrávače, prehrávač na Xboxe a mnoho iného.

V prípade úspechu kampane bude kryt dostupný v dvoch verziách - klasickej a 4G. 4G verzia bude mať oproti klasickej (opísaná vyššie) dva sloty na SIM karty, a možnosť 4G pripojenia. Tým sa pri spojení s iPhonom dostaneme na možnosť troch čísel v jednom telefóne. 4G verzia ale stále nebude disponovať mikrofónom a ani reproduktorom.

Podľa nákresov sa celé zariadenie po spojení s iPhonom vyšplhá cca na dvojnásobnú hrúbku telefónu od Apple. Kryt pre verzie 6, 6s a 7 bude hrubé 13,1 mm. Vo verzii pre 6 Plus, 6s Plus a 7 Plus bude hrúbka 13,3 mm.

Aby sa projekt Eye zrealizoval, musia sa ľudia poskladať na sumu 95 000 dolárov (89 690 EUR). V takom prípade bude základná verzia stáť 95 dolárov (89,69 EUR), 4G verzia 130 dolárov (122,37 EUR). Koniec kampane pripadá na 15.apríla 2017 a v súčasnosti (za takmer týždeň od spustenia) už majú indickí výrobcovia istú viac ako polovicu.