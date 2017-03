Pápež: Milujte Bibliu tak, ako milujete svoj smartfón

Ideálne by bolo, keby sme nosili so sebou aspoň vreckovú verziu Biblie a čítali si z nej správy od Boha.

V nedeľu pápež František prednášal zúčastneným vo Vatikáne o vzťahu k Biblii. Uvažoval o tom, aké by to bolo, keby sa ľudia k svätej knihe správali rovnako ako ku svojim mobilným telefónom, informuje agentúra Reuters.

1 fotografia v galérii Pápež sa už stretol aj so zakladateľom Facebooku (zdroj: Facebook)

„Čo by sa stalo, ak by sme sa vrátili pre ňu, keby sme ju zabudli? Alebo ak by sme ju nosili všade so sebou dokonca v malej vreckovej edícii? Alebo ak by sme čítali správy od Boha v Biblii tak, ako čítame správy na mobiloch?“ spýtal sa prítomných pápež František.

Súčasnému pápežovi pritom nie sú moderné technológie úplne cudzie. Má účet na Twitteri, robí si selfie fotky a minulý rok o internete a sociálnych médiach prehlásil, že sú darom od Boha, ak sú používané múdro. Je však aj za nejaké pravidlá a prítomnosť mobilov pri večeri nepovažuje za vhodnú. Taktiež je proti tomu, aby mali deti počítač vo svojej izbe.

Hoci technológie nezavrhuje, on sám s nimi veľký kamarát nie je. V roku 2015 napríklad priznal, že nevie ako sa ovláda počítač a nepoužíva internet.