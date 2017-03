Špičková Nokia má ponúknuť duálny fotoaparát aj Snapdragon 835

Kovovú novinku vraj môžeme očakávať v júnovom termíne.

Konzorcium HMD Global sa síce už prezentovalo na nedávnom MWC 2017 viacerými novinkami značky Nokia, no ďalšie nové telefóny by sa mali ešte len objaviť.

Jedným z nich bude špičkový telefón, ktorý by mal predstavovať akúsi vlajkovú loď ponuky značky Nokia. Smartfón bude možno známy ako Nokia 8.

Aktuálne sa na webe objavili ďalšie informácie o spomínanej novinke, písali GSMArena.com či Gizmochina.com.

Podľa najnovších správ by sa mal nový špičkový telefón od Nokie objaviť v priebehu júna. Príde pritom v dvoch základných verziách (rôzne uhlopriečky displeja), čo je pomerne obvyklá stratégia u dnešných výrobcov (základný a „Plus“ model). Technické parametre však budú veľmi podobné, ak nie identické.

1 fotografia v galérii Nokia 5 (zdroj: HMD Global)

Novinka by mala okrem iného ponúknuť kovovú unibody konštrukciu, výkonný čipset Snapdragon 835 a 4 alebo 6 GB RAM. Keďže telefón príde do predaja podľa všetkého až niekedy počas letných prázdnin, dodávky čipsetu Snapdragon 835 by už mali byť dostupné. Prakticky celú „prvú várku“ vyrobených kusov čipsetu totiž plánuje Samsung využiť vo svojej vlastnej vlajkovej lodi Galaxy S8.

Na zadnej strane máme nájsť duálny hlavný fotoaparát, ktorý bude možno 23-megapixelový (či lepší). Oveľa zaujímavejšie však pôsobí informácia, že značky PureView alebo Carl Zeiss tu budeme hľadať márne.

Na značku technológie PureView nemá HMD Global od Microsoftu práva a zrejme ich ani neplánuje získať. Spolupráca s Carl Zeiss sa zase podľa všetkého nekoná – aspoň tak to vyplýva z komunikácie firmy na sociálnych sieťach.

Orientačná cena „základného“ modelu by sa mohla pohybovať niekde na úrovni 550 eur, „Plus“ verzie okolo 620 eur.