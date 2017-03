Test Huawei P10: Farebný tiger

ODPORÚČAME Huawei si svoju pevnú pozíciu na trhu zaslúži. Nový top model P10 sa vydaril.

Prvé pokusy firmy Huawei preraziť na trhu s mobilnými telefónmi máme ešte v živej pamäti. Dlhé roky bola síce snaha viditeľná, no akosi rozpačitá. Zlom prišiel až s modelmi Ascend P6 a P7, no a medzi špičku Číňanov definitívne vystrelil Huawei P8. Minuloročný P9 to zaklincoval, o tak dobrom telefóne sa mohlo snívať aj omnoho zvučnejším značkám. Bol by v tom čert, keby P10 niečo pokazil.

Podobnosť nezakrýva

Americká inšpirácia: Je veľká škoda, že Huawei nedáva viac priestoru vlastnej identite. Či už hovoríme o dizajne alebo dokonca samotnom označení modelov (P10 a P10 Plus), inšpirácia v práci Apple bije do očí. Hľadať dobré nápady v takej veľkej firme nemôže byť ťažké. Novinky vyzerajú skvele, ale chýba im dávka originality.

23 fotografií v galérii Mobil nezaprie podobnosť s iPhonom

Celá paleta: Čiastočnou kompenzáciou za obkreslené krivky je škála dostupných farieb. Na test sme dostali matný čierny variant, čo pri súčasnom používaní súkromného iPhone 7 v rovnakom vyhotovení občas vyústilo do úsmevných omylov. Taktiež ružový, biely či zlatý variant akoby iPhonom z oka vypadli. Zároveň sú ale v ponuke aj dva nové odtiene, ktoré zatiaľ nikde inde neuvidíte. Ak na vás modrá a zlatá verzia z fotografií neurobili dojem, dajte im ešte šancu pri osobnom kontakte. Najmä brúsená zadná strana v prípade modrej P10-ky vyzerá naozaj efektne.

Odolnosť ako štandard: Novinkou pre model pre P10 je zvýšená odolnosť voči vode a prachu. Veľký palec hore pre Huawei.

Medzi P10 a P10 Plus nie je taký priepastný rozdiel vo veľkosti ako v prípade smartfónov od Apple. Menší model má displej s uhlopriečkou 5,1 palca, vďaka štíhlejším okrajom má ale k iPhonu 7 rozmermi pomerne blízko. To zaručuje pohodlné ovládanie aj v jednej ruke. Na vzdialenejší okraj displeja síce potrebujeme klavírne vybavené ruky, to je však dnes už úplne bežné. Mobil inak vynikajúco padne do dlane, oblé hrany sú výhodou pri dlhšej práci aj pri manipulácii v horizontálnej polohe.

23 fotografií v galérii Klávesy na boku sa nahmatávajú ľahko

Jack zostal: Ani na bokoch telefónu nenájdeme žiadnu ergonomickú prekážku. Kláves na reguláciu hlasitosti aj zámok displeja sú od okolia citeľne odlíšené, druhý menovaný aj viditeľne. Na spodnej hrane nás čaká nový USB-C konektor, iná zmena v oblasti konektivity nenastala. Hudbu stále môžeme počúvať cez klasický 3,5-milimetrový audio jack.

23 fotografií v galérii Spodnú hranu okupuje USB-C a 3,5-milimetrový audio jack

Skvelý nápad s tlačidlom

Zmena v ovládaní: Nechceme pichať do osieho hniezda, ale násilné inovácie a zmeny v smartfónoch s Androidom nie vždy dopadnú dobre. Počas predstavovania novinky sme preto nemali dobrý pocit z toho, že trojicu kontextových tlačidiel nahradil Huawei jediným senzorovým klávesom pod displejom. Krátky dotyk slúži na návrat späť, dlhým sa vrátime na domovskú obrazovku a potiahnutím prsta nahliadneme do aktuálne spustených aplikácií.

23 fotografií v galérii Pod displejom nastala dôležitá zmena

O to väčšie bolo prekvapenie z toho, ako dobre tento nápad funguje. Na nový spôsob sme si okamžite zvykli a doteraz si ho nevieme vynachváliť. Výrobcovi sa týmto krokom podarilo vrátiť cenné pixely displeju bez nutnosti osádzať do prednej strany ďalšie klávesy. Ak by vám ale z nejakého dôvodu nový spôsob nevyhovoval, v ponuke je možné ho zmeniť a trojicu dobre známych tlačidiel vrátiť do rozhrania systému.

Senzor sa premiestnil: Nový ovládací prvok plní ešte jednu dôležitú funkciu - snímanie odtlačkov. Presunutie zo zadnej strany pod displej bol podľa nášho názoru rozumný krok, mobil sa tak dá pohodlne odomykať aj vtedy, keď je položený na stole. Reakcia na priloženie prsta je okamžitá, na domovskú obrazovku sa dokonca dostaneme ešte o zlomok sekundy rýchlejšie ako s novými iPhonmi. Dobrá práca.

Beží bezchybne

Rozdiel nielen v uhlopriečke: Displeje sa v dvojici noviniek nelíšia iba svojimi rozmermi. Zatiaľ čo P10 má pri uhlopriečke 5,1 palca rozlíšenie 1 080 x 1 920 bodov, väčší 5,5-palcový model ponúka až 1 440 x 2 560 pixelov. Zároveň má jeho sklíčko zakrivené okraje. Chybu ale neurobíte, nech si vyberiete hociktorý. IPS-NEO LCD panel ponúka verné farby, široké pozorovacie uhly a aj dostatočný jas počas slnečných dní. Veľkou výhodou je tiež blesková odozva na dotyk (85 ms) a v balení sa dokonca nachádza aj ochranná fólia.

23 fotografií v galérii V ponuke sa dá vrátiť k pôvodnému spôsobu ovládania - Odtieň displeja sa dokáže prispôsobiť nočným podmienkam, šetrí tak zrak

S novým čipsetom: Huawei pred pár dňami zaujal vyhlásením o tom, že 6 GB RAM je v smartfóne úplnou zbytočnosťou. Tejto teórie sa drží aj P10, ktorý je vybavený 4 GB operačnej pamäte. V prevádzke im sekunduje úplne nový čipset Kirin 960, pričom táto kombinácia postačuje na veľmi slušné skóre v benchmarku Antutu. Hodnota okolo 142-tisíc bodov je porovnateľná s iPhonom 6s Plus.

Zaujímavé je použitie tohto čipsetu aj z iného pohľadu. Kým minuloročný model P9 bolo možne v kontexte konkurencie považovať za vyššiu strednú triedu, tohtoročný P10 sa driape skôr k métam najvyšším.

Zdieľaný slot: Interná pamäť o kapacite 64 GB je rozšíriteľná pamäťovými kartami. V prípade Dual SIM verzie ale pamäť navyše znamená rozlúčku s druhou SIM-kou. Delia sa totiž o jeden slot.

23 fotografií v galérii Ak sa vám nepáči upravená podoba systému, Huawei ponúka aj tú tradičnú

Upravený Nougat: Výkonný hardvér ukazuje svoje schopnosti aj v praxi. Systém Android vo verzii 7.0 Nougat je síce dotvorený nadstavbou Emotion UI 5.1, tá ho však nijak nespomaľuje a reakcie sú veľmi rýchle aj po doinštalovaní viacerých pomerne náročných appiek. Huawei sa chváli vylepšenou optimalizáciou systému, ktorá by plynulý a stabilný chod mala zaručiť aj po mesiacoch používania. Na to sme veru zvedaví, no musíme priznať, že počas 10 dní intenzívnej práce sa nám po stránke systému nepodarilo nájsť nedostatky.

23 fotografií v galérii Vďaka výkonnému hardvéru sa P10 umiestňuje v benchmarkoch vysoko - Doplnkových appiek nie je veľa, sledovanie fitness aktivity patrí k tým užitočnejším

Poteší aj profíkov

Nový foťák len vo väčšom: Huawei vzbudil na tlačovke veľký rozruch, keď spomenul novú optiku Leica Summilux so svetelnosťou f/1.8. Týka sa to však iba modelu P10 Plus, menší variant sa musí uspokojiť so svetelnosťou f/2.2 a alternatívou v podobe Leica Summarit. Oba modely sa ale chvália optikou Leica aj v prednej selfie kamere, pričom svetelnosť f/1.9 je tu spoločným menovateľom.

Aj skromnejší model dokáže zo seba dostať veľmi dobré výsledky. Fotky si dobre poradia s potenciálnymi prepalmi, verne zobrazia detaily a nemajú tendenciu smerovať do neprirodzených farebných nádychov. Na rozdiel od minuloročného modelu má P10 optickú stabilizáciu foťáku, ktorá sa postará o menej rozmazaných snímkov a lepšie video. Stabilizovaný je ale iba „farebný“ objektív.

23 fotografií v galérii O optiku sa stará Leica. Vpredu aj vzadu

Kreatívne chvíľky: Po softvérovej stránke zaujme foťák režimom „širokouhlej clony“, ktorý využíva prítomnosť dvoch šošoviek vzadu. Ideálny je napríklad na fotenie portrétov. Na tento účel je vyhradený aj ďalší režim, ktorý odstráni drobné nedostatky pleti - tento mód je dostupný aj pri fotení selfie kamerou. Z ďalších funkcií určite stojí za zmienku HDR režim, čiernobiely mód či nočné snímanie. Ak by vám predvolené nastavenia nevyhovovali, k dispozícii je tiež manuálny režim s možnosťou nastavenia ISO, expozície či rýchlosti uzávierky. Zabudnúť nesmieme ani na 4K video s frekvenciou 30 snímok za sekundu.

23 fotografií v galérii K dispozícii je celý zástup režimov

Rýchle nabíjanie: Napriek solídnej výbave je Huawei P10 schopný pracovať bez nabitia pokojne aj dva dni. Aj v naozaj intenzívnom nasadení má k večeru ešte zhruba tretinu kapacity k dispozícii. Počas dňa telefón priebežne upozorňuje na aplikácie, ktoré zbytočne vysávajú cennú šťavu a ponúkne možnosť ich jedným kliknutím zavrieť. Akumulátor o kapacite 3 200 mAh sa naviac nabíja rýchlo, z nuly na sto to zvládne za menej než hodinu a pol.

23 fotografií v galérii Huawei P10: Testovacia snímka

Cena stále stúpa Huawei P10 je pri príchode na trh najdrahším z generačného radu. Tentoraz sa cenovka vyšplhala až na 649 eur za základný model. To je slušný posun nahor. Čisto pre porovnanie - model P7 prichádzal pred tromi rokmi na trh s cenou 370 eur, dvojročný model P8 sa začal predávať za 499 eur a minulý rok, s modelom P9, nasadil výrobca štartovaciu cenovku na 549 eur. Stále by ale spomedzi tohtoročných konkurentov mal byť najlacnejší – pri LG G6 sa špekuluje s cenovkou medzi 700 a 800 eur, Samsung Galaxy S8 by mal byť ešte drahší. Nechajme sa ale prekvapiť ako to bude v skutočnosti.

Hodnotenie: Aj elitná cenovka

Huawei P10 sa bez hanby môže porovnávať s tým najlepším na trhu. Výrobcovi sa podarilo veľmi dobre odladiť systém, posunúť ergonómiu na vyššiu úroveň a zároveň prísť aj s niekoľkými zaujímavými inováciami. Chyby hľadáme iba ťažko, ak si odmyslíme zrejmú podobnosť s konkurenciou, prekážať nám už môže snáď iba cenovka.

Huawei každým rokom cenu zvyšuje, však si pozrite boxík vyššie. Tohtoročný model P10 štartuje s cenou 649 eur. Na trh by sa mal dostať v najbližších týždňoch a do svojich ponúk ho zaradia aj slovenskí mobilní operátori.

Spomedzi všetkých tohtoročných top smartfónov prichádza P10 na trh ako prvý, má teda nezanedbateľnú výhodu. Najvážnejším súperom je pre novinku smartfón od Apple. Tí, ktorí sa zo zeleného tábora nechcú pohnúť, by mali určite pouvažovať aj o pomaly odchádzajúcom Samsungu Galaxy S7. Po uvedení nového modelu by jeho cena mohla padnúť na veľmi atraktívnu úroveň. Zlou voľbou isto nebude ani predchodca, Huawei P9. V renomovaných obchodoch ho kúpite za necelých 500 eur, čo rozhodne nie je zlá ponuka.

V skratke Huawei P10 je vydarený smartfón, na ktorom sa chyby hľadajú iba veľmi ťažko. Okrem kvalitnej kovovej konštrukcie chválime špičkový fotoaparát, dobre odladený systém Android vo verzii 7.0 a nové tlačidlo pod displejom, na ktoré sa veľmi ľahko zvyká.



Zmieriť sa ale treba s cenovkou, ktorá už rozhodne nie je „čínsky nízka“. Dôležité prednosti Kvalitná konštrukcia, dobré držanie v dlani

Nové farebné vyhotovenia

Fotoaparát Leica

Nové tlačidlo pod displejom

Rýchly snímač odtlačkov prsta

Dobre odladený Android 7.0 Nougat

Slušná výdrž a rýchle nabíjanie Hlavné nedostatky Dizajn mohol byť originálnejší

Zdieľaný slot pre pamäťovku a SIM

Vyššia uvádzacia cena