iPhone 8 vraj bude známy ako iPhone Edition

Apple vraj pracuje na viacerých prototypoch nového iPhonu.

Nový smartfón od Apple by nemusel niesť názov iPhone 8. Verejnosti by však mohol byť v septembri predstavený ako iPhone Edition, podobne ako v minulosti v prípade prémiových hodiniek Apple Watch Edition. Podľa Mac Rumors tento fakt naznačuje, že pôjde o skutočne high-endové zariadenie s cenou prekračujúcou hranicu 1 000 dolárov (947,77 eur).

V minulosti sme priniesli informáciu, že Apple plánuje v roku 2017 uviesť na trh až trojicu telefónov. Najnovšie správy prezrádzajú, že kalifornský výrobca popri pripravovanom vlajkovom iPhone údajne testuje viacero ďalších prototypov. Experimentuje pritom s rôznymi materiálmi. Mali by byť medzi nimi sklenené, hliníkové alebo keramické telo telefónu.

1 fotografia v galérii Apple iPhone (ilustračná snímka, zdroj: Shutterstock)

Pri niektorých prototypoch údajne Apple vsadil na LCD displej, zatiaľ čo u iných preferuje AMOLED. Spomínajú sa zároveň rozdielne verzie iPhonu, ktoré rátajú s prítomnosťou klasického hardvérového tlačidla pod displejom, ako aj tie, pri ktorých bude „home button“ priamo súčasťou displeja.

Isté je bezdrôtové nabíjanie i duálny fotoaparát

Spoločnosť z Cupertina sa údajne snaží zistiť, ktoré materiály a technológie dokážu jednotliví výrobcovia zabezpečiť v dostatočnom množstve pre hromadnú produkciu.

Ako uvádza japonský portál Mac Otakara, v súčasnosti by mal byť z hardvérových špecifikácií pripravovanej vlajkovej lode Apple istý len cca. 5-palcový displej, technológia bezdrôtového nabíjania a duálny fotoaparát. Chýbať by tentoraz nemala ani podpora USB-C v podobe redukcie určenej pre Lightning konektor.

Apple v tichosti uviedol nový iPhone 6. Má 32 GB vstavanej pamäte K 16, 64 a 128 GB iPhonom 6 sa nenápadne pridal aj nový 32 GB variant.

Spolu s iPhonom Edition by mali byť na jeseň predstavené aj telefóny iPhone 7s s uhlopriečkou displeja 4,7 palca a iPhone 7s Plus s 5,5-palcovým displejom. Zatiaľ čo posledné dva menované modely by mali byť uvedené do predaja v septembri, iPhone Edition bude pravdepodobne dostupný až neskôr.