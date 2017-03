Xiaomi Redmi Pro 2 vraj klope na dvere, toto má ponúknuť

Novinka od čínskeho výrobcu vraj príde ešte tento mesiac.

V súvislosti s firmou Xiaomi sa síce najčastejšie skloňuje medzi očakávanými novinkami model Mi 6, no firma má v talóne aj ďalšie zaujímavosti.

Ešte na sklonku tohto mesiaca má byť napríklad predstavený model Redmi Pro 2, písal web Gizmochina.com.

Vo výbave máme nájsť kovovú unibody konštrukciu, veľký displej s 2,5D zakriveným sklom, batériu s kapacitou 4 500 mAh či 4 alebo 6 GB RAM. K tomu sa pridá flash priestor s kapacitou 64 alebo 128 GB.

V útrobách máme nájsť čipset Snapdragon 660, prípadne MediaTek Helio P25, podľa všetkého nebude chýbať ani duálny hlavný fotoaparát. Nie je však ani vylúčené, že pôjde o fotoaparát s jedným senzorom (12-megapixelový Sony IMX362).

Spomínajú sa aj potenciálne predajné ceny. Verzia so 4 GB RAM a 64 GB flashu by mohla stáť zhruba 220 eur, kým top verzia so 6 GB RAM a 128 GB flashu vyjde na 250 eur. Ceny pre Čínu sa však obvykle odlišujú od európskych cien.