Test LG K10 (2017): Fešák s vymeniteľnou batériou

ODPORÚČAME Nová K10 sa vydarila najmä po dizajnovej stránke, európskych majiteľov ale čaká jedno nemilé prekvapenie.

Ak máte pocit, že model K10 nie je v portfóliu LG žiadnou novinkou, nemýlite sa. Kórejská spoločnosť sa rozhodla vydať podobnou cestou ako Samsung pri línii Galaxy A. Novým zástupcom lákavej strednej triedy už nové označenia nevymýšľa, namiesto toho im len pridá prívlastok s aktuálnym modelovým rokom. Privítajme teda LG K10 (2017).

Niečo tu chýba

Jednoduchý a pritom originálny: Z fotografií sa môže zdať, že nová K10 je ďalšou nudnou plackou, prvý osobný kontakt je ale prekvapivo pozitívny. Vynikajúco tvarované telo a vkusne zapracované lemovanie v medenom odtieni majú dávku originality a vzbudzujú pocit omnoho vyššej ceny. Pomerne nízka hmotnosť je zas praktická, na svedomí ju majú dobre zakamuflované lacnejšie plasty.

13 fotografií v galérii LG K10 (2017) vyzerá výborne a rovnako dobre aj sadne do dlane

Senzor mu ukradli: Zámok displeja je šikovne umiestnený vzadu, tak ako sme u LG zvyknutí. Klávesy pre reguláciu hlasitosti tentokrát ostali na boku. Zámok sa ľahko nahmatáva, dobre stláča a prst naň dopadá prirodzene. Európsky trh ale čaká v tejto súvislosti nemilé prekvapenie. Jeden z mimoriadne návykových doplnkov chýba - mobil neodomknete odtlačkom prsta. Senzor nie je blokovaný iba softvérovo, chýba aj fyzicky. Snaha ušetriť? Ak áno, tak na nesprávnom mieste.

13 fotografií v galérii Európskej verzii chýba senzor odtlačkov

Stále starý port: Pokiaľ nie ste priaznivcami veľkých technologických zmien, určite vás poteší prítomnosť microUSB konektora namiesto novšieho USB-C. Kým pri top smartfóne by sme už takýto spiatočnícky prístup kritizovali, v tejto triede nejde o žiadny zásadný nedostatok. Konektor nabíjačky sa nachádza v spodnej časti, a to aj so stále žijúcim 3,5mm audio jackom.

13 fotografií v galérii Táto dvojica konektorov ešte nevyhynula

Konštrukčná rarita: Oveľa väčší „oldschool“ ale objavíme pri bližšom skúmaní plastovej konštrukcie. Zadný kryt je odnímateľný a my tak máme možnosť nahliadnuť nielen na slot microSD a nanoSIM karty, ale aj na akumulátor. A dokonca ho vieme aj vybrať a vymeniť. Schválne, koľko značkových telefónov ešte túto možnosť ponúka?

13 fotografií v galérii Kedy ste naposledy videli mobil s takouto konštrukciou?

Dva dni ako nič: Batéria s kapacitou 2 800 mAh sa kvôli skromnejšiemu hardvéru nemusí veľmi rozdávať, čo sa premietne do veľmi dobrej výdrže na jedno nabitie. Dva dni zvládne mobil bez väčšej námahy. K dispozícii sú aj základné softvérové šetriace funkcie.

13 fotografií v galérii LG zvyklo tlačidlá pre reguláciu hlasitosti presúvať na zadnú stranu. V novej K10 sú na svojom tradičnom mieste

Stačí HD?

Viac mu netreba: Pod nižšie nároky sa podpisuje aj displej. Uhlopriečka 5,3 palca je síce pomerne štedrá, no rozlíšenie 720 x 1 280 bodov blahodarne pôsobí na spotrebu. Zároveň je jedinou vlastnosťou displeja, ktorú by niekto mohol považovať za nedostatok. Hoci v tejto cenovej triede sa už dá zohnať aj plné HD, aj hustota zobrazenia na úrovni 277 ppi je plne postačujúca. Pokiaľ teda mobil neplánujete využívať na virtuálnu realitu – to ale s týmto kúskom bude skúšať iba málokto. Raster si síce viditeľný, pri práci ale zásadnejšie neprekáža. Podstatnejšie je, že farby IPS panela sú výrazné, jas dostatočný aj počas slnečných dní a pozorovacie uhly sú široké.

Do ľahších podmienok: Vynovené LG K10 dostalo do daru osemjadrový procesor s taktom 1,5 GHz a čipset Mediatek MT6750. Netreba sa ale nechať popliesť, lebo táto hardvérová výbava nepatrí k najsilnejším. Vnútorná 16GB pamäť je rozšíriteľná, RAM má kapacitu 2 GB. To sa dá považovať za spodnú hranicu pohodlného používania. Systém nezvykne zaváhať, prepínanie medzi aplikáciami je plynulé. Iba na ich prvé spustenie si treba niekedy počkať.

13 fotografií v galérii Grafická podoba ponuky sa dá prispôsobiť napríklad aj takýmito motívmi - Systém Android je už po rozbalení prítomný vo verzii Nougat

Hneď s nugátom: Výrobcovi sa podarilo najnovší Android vo verzii 7.0 Nougat optimalizovať dobre, a to aj napriek výrazným zásahom do pôvodnej podoby systému. Radšej by sme videli jeho čistú verziu a nepozerali sa na miestami zlý preklad či dokonca preklepy:

Napráva omyly

Na pohľad prázdny: Zaobišli by sme sa aj bez viacerých doplnkových aplikácií, i keď spočiatku môže ponuka vyzerať vyľudnená. Jeden bonus však oceňujeme. Ak sa vám podarí omylom odinštalovať aplikáciu či vymazať fotku, mobil ich ešte po nejaký čas ukladá a takto stratené dáta sa dajú obnoviť. Skúsený mobilný používateľ asi iba ohrnie nosom, pre menej zdatných to však môže byť vítaná pomôcka.

13 fotografií v galérii Ponuka sa zdá byť prázdna, zložky ale ukrývajú niekoľko viac i menej želaných bonusov

Nielen na núdzové fotenie: Parametre foťáku vôbec nie sú na zahodenie, teda pokiaľ vezmeme do úvahy cenu smartfónu. Snímame v maximálnom rozlíšení 13 Mpx pri svetelnosti f/2.2, a to so senzorom o veľkosti 1/3”. K dispozícii máme automatické zaostrovanie, HDR režim i jednoduchý LED blesk. Drobné nedostatky sa dajú zakryť farebnými filtrami, pokročilejšie nastavenia by ste však hľadali márne. Netradičným bonusom je snímanie hlasovými povelmi. Sú síce po anglicky, no smartfón ich pre vás v ponuke poslovenčil - odfotiť tak vieme slovíčkom “číz” alebo “visky”.

13 fotografií v galérii Rozhranie foťáku neumožňuje pokročilejšie nastavenia, dá sa to však vyriešiť appkami tretích strán

Čakali sme menej: Ku kvalite fotiek nemáme závažnejšie výhrady, viditeľné prepaly či fádnejšie farby sa dali očakávať. Naopak, prekvapivo dobré sú výsledky za horších svetelných podmienok. Treba mať iba pevnú ruku, keďže telefónu chýba optická stabilizácia. Veľmi podobne je na tom aj video, ktoré mobil zhotoví maximálne vo FullHD pri 30 snímkach za sekundu. 5Mpx selfie kamera zvádza súboje so slabším svetlom, inak sú ale výsledky použiteľné. Na sociálne siete určite.

13 fotografií v galérii LG K10 (2017): Testovacia snímka

Hodnotenie: Skúste si ho

Pokiaľ sa LG K10 (2017) dostane do posledných kôl konkurzu na váš budúci telefón, skúste víťaza nevyberať iba podľa papierových parametrov. Kórejská novinka by nemusela zvíťaziť, napriek tomu môže byť tá, ktorá reálne v rukách urobí najlepší dojem. Zaujímavý dizajn, výborne tvarované telo či na pohľad lákavý displej dokážu ľahko presvedčiť. A ako bonus dostanete niečo, na čo možno vaše deti budú pozerať s otvorenými ústami - odnímateľný zadný kryt s vymeniteľnou batériou.

Papierovo slabší hardvér telefónu ľahko odpustíme, horšie je to s nelogickým odstránením senzora odtlačkov. Ten možno cenu o pár drobných zrazil, no nemusel. LG K10 (2017) už je v predaji s cenou 199 eur s DPH. Vzhľadom ku kvalitám je to cena adekvátna a dali by sme ja o desinku viac, keby mu výrobca zachoval snímač odtlačkov. Dobrou správou je, že nová K10 sa objaví aj v ponukách operátorov.

V prípade, že sa vám nová K10-ka nepozdáva, originálneho dizajnu sa dočkáte aj u Sony Xperia XA. Kto sa nebráni čínskym smartfónom, tomu odporúčame zvážiť Xiaomi Redmi 3S. No a v niektorých e-shopoch dokonca dvestoeurovú hranicu podlezie aj mimoriadne obľúbený Huawei P9 Lite. Pozor však na pôvod, podozrivo nízkym cenám sme sa už venovali v samostantom článku.

V skratke Dizajnovo zaujímavý telefón, ktorý osloví vymeniteľnou batériou, dobrou výdržou, operačným systémom Android vo verzii 7.0 a najmä rozumnou cenou.



Celkový dojem je ale výborný, len škoda, že sa výrobca rozhodol náš trh pripraviť o možnosť odomykania odtlačkom prsta. Dôležité prednosti Zaujímavý dizajn

Podarený, 5,3-palcový displej

Od začiatku Android 7.0 Nougat

Vymeniteľná 2 800mAh batéria Hlavné nedostatky Európskej verzii chýba senzor odtlačkov

Zopár zbytočností v ponuke

Názov zariadenia LG K10 (2017) Rozmery 148,7 x 75,3 x 7,9 mm Hmotnosť 144 g Uhlopriečka displeja 5,3 palca Technológia a rozlíšenie displeja IPS LCD, HD (720 x 1 280 bodov, 277 ppi) Čipset Mediatek MT6750 Procesor Osemjadrový Cortex-A53, 1,5 GHz Grafické jadro Mali-T860MP2 Operačná pamäť RAM 2 GB Priestor pre dáta 16 GB, podpora microSD Počet súčasne aktívnych SIM 1 SIM Podpora LTE Áno, Cat6 Hlavný fotoaparát 13 Mpx, f/2.2 Sekundárny fotoaparát 5 Mpx, f/2.4 Operačný systém Android 7.0 Nougat Orientačná cena s DPH zatiaľ neuvedená