Aj Slovensko chce zachraňovať vďaka mobilom. Chystá tomu podporu

ODPORÚČAME Systém však pomôže len majiteľom zariadení s OS Android. Konečný termín nie je známy.

Slovenská republika podniká potrebné kroky k tomu, aby mohla do Integrovaného záchranného systému zaviesť lokalizačnú technológiu AML (Advanced Mobile Location). Redakcii Živé.sk to potvrdilo Ministerstvo vnútra SR.

Význam lokalizačných technológií stúpa s nárastom používania mobilných zariadení. Podľa štatistík ministerstva aktuálne pochádza až 85 % volaní na tiesňovú linku 112 z mobilných telefónov.

Tisíckrát lepšia lokalizácia

AML bolo predstavené Európskou asociáciou tiesňových liniek (EENA) ešte v roku 2014. Vyvinuli ho v Británii, kde bol aj spustený pilotný projekt.

1 fotografia v galérii Porovnanie metódy Cell-ID (vľavo) a AML (zdroj: EENA)

Osobu dokáže v závislosti od lokality zamerať s presnosťou do 50 metrov. Údajne ide o 4 000-násobne presnejší spôsob než v prípade metódy Cell-ID, ktorá polohu zariadenia určuje na základe komunikácie s konkrétnou BTS stanicou.

Princíp technológie je pritom jednoduchý. Smartfón deteguje volanie na lokálnu tiesňovú linku a ak štát podporuje AML, automaticky aktivuje GPS a Wi-Fi, zistí aktuálnu polohu a odošle ju záchranným zložkám.

Ak bolo GPS či Wi-Fi pred hovorom vypnuté, telefón ich po odoslaní informácií deaktivuje.

Časový horizont neznámy

„Implementácia tejto služby je v štádiu prípravy, prebiehajú rokovania v rámci rezortu vnútra s dodávateľmi informačných technológií a telekomunikačnými operátormi,“ uviedol pre Živé.sk hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Zatiaľ však nie je známy časový odhad, kedy by sa používanie AML mohlo dostať do praxe. „V tomto období zatiaľ nie je presne možné stanoviť termín nasadenia tejto služby do prevádzky, keďže to záleží od výsledkov spolupráce uvedených strán,“ vysvetľuje Lazarov.

Nepoznáme ani odhadovanú cenu riešenia. EENA však hovorí o minimálnych zriaďovacích nákladoch, nakoľko postačí zriadiť SMS či HTTPS koncový bod, ktorý bude prijímať informácie o polohe a posúvať ich záchranným zložkám.

Pomohol aj Google

Prielom pre AML prišiel v júli minulého roka, kedy Google ohlásil podporu služby v operačnom systéme Android. Spätne ju „venoval“ aj starším Androidom.

Konkrétnu implementáciu nazval Emergency Location Service a prítomná je vo všetkých verziách Androidu od 2.3 Gingerbread vyššie vďaka aplikácii Google Play Services. Technológiu tak v súčasnosti podporuje 99 % zariadení fungujúcich na platforme od Google.

Napriek tomu je zatiaľ rozšírenie AML pomerne malé. Okrem Británie sa používa len v Estónsku, Litve a Rakúsku. Zmeniť to má aj nedávna štúdia EENA, ktorá odhaduje, že v prípade celoeurópskeho rozšírenia technológie by AML zachránilo až 7 500 životov v priebehu nasledujúcich 10 rokov.

Rovnako sa na dané obdobie predpokladá úspora nákladov na úrovni 95 miliárd eur. O aké náklady ide, inštitúcia nespresnila.