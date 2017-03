Apple nedovolene kontroloval ceny iPhonov, rozhodol ruský protimonopolný úrad

Predajcovia, ktorí nedodržiavali cenové odporúčania od výrobcu, dostávali emailové upozornenia. Hrozilo im aj ukončenie spolupráce.

Ruský protimonopolný úrad uznal Apple vinným z ovplyvňovania cien niektorých modelov iPhone na ruskom trhu. Podľa správy vyšetrovacieho úradu miestna pobočka spoločnosti kontrolovala ceny lokálnych predajcov a v prípade ich nedodržania hrozila sankciami. Podrobnosti z prípadu priniesol portál BBC.

Dozor nad cenami

Ruské kontrolné orgány spustili vyšetrovanie v prípade ovplyvňovania cien iPhonov minulý rok. Apple po prvotných obvineniach odmietol účasť na manipulácii s cenami a argumentoval, že predajcovia si stanovujú ceny sami, a to ako v Rusku tak aj inde vo svete.

1 fotografia v galérii Apple iPhone 6s

Podľa protimonopolného úradu však vyšetrovatelia našli dôkazy o ovplyvňovaní cien modelov iPhone 5s, 5c, 6, 6 Plus, 6s a 6s Plus. Ruská pobočka Apple mala kontrolovať ceny týchto zariadení u 16 maloobchodníkov a to v období troch mesiacov od spustenia ich predajov na ruskom trhu.

Všetci predajcovia mali počas tohto časového horizontu držať rovnakú „odporúčanú“ cenu zariadení. V prípade ak Apple zistil, že sa ich zariadenie predáva za nižšiu, respektíve za „nevhodnú“ sumu zasielal predajcom upozornenie.

V ňom spoločnosť žiadala úpravu cien a v prípade nedodržania cenových pokynov malo predajcom hroziť aj vypovedanie zmluvy.

Apple už učinilo nápravu

Zástupca riaditeľa ruského protimonopolného úradu FSA Andrey Tsarikovsky sa vyjadril, že Apple aktívne spolupracovalo pri vyšetrovaní prípadu a spoločnosť už prijala potrebné opatrenia na zamedzenie postupov, ktoré viedli k porušovaniu zákona.

Takéto opatrenia okrem iného zahŕňajú aj školenia zamestnancov v oblasti protimonopolnej legislatívy platnej v Rusku.

Úrady zatiaľ nezverejnili výšku prípadného peňažného postihu pre Apple. V podobnom prípade, v ktorom bol zo zneužívania svojho postavenia na ruskom trhu usvedčení Google, padla pokuta 438 miliónov rubľov (cez 7 mil. eur).