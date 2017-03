Samsung Galaxy S8 prinesie možnosť natáčať videá pri 1 000 fps

Keď Sony 960 fps, tak Samsung 1 000 fps! Zdá sa, že tu máme nové preteky v oblasti fps fotoaparátov.

Oficiálne odhalenie špičkového modelu Samsungu je už za rohom, no ešte sa našiel priestor pre novú špekuláciu. Tá sa týka fotoaparátu, ktorý by mal mať v silách záznam videa s frekvenciou až 1 000 fps, píše čínsky web Naver.com.

Išlo by o rekordné slow-motion video, ktoré by frekvenciou prekonalo aj novú Sony Xperia XZ, respektíve Sony Xperia XZ Premium s objektívom IMX400, ktorý dokáže nahrať videozáznam s frekvenciou 960 fps.

1 fotografia v galérii Fotoaparát Galaxy S8 možno vyrobí video s 1 000 fps (zdroj: hexus.net)

V prípade Galaxy S8 by však Samsung nemal spoliehať na techniku od Sony, ale na iné riešenie postavené na mieru juhokórejskej spoločnosti. Kto presne priloží ruku k dielu a aké bude technické riešenie fotoaparátu, zdroj nespomína.

Vylepšenia aj vpredu

Hovorí sa však ešte o prednom fotoaparáte, ktorý by sa mal dočkať vylepšeného autofocusu. Predný objektív by mal mať rozlíšenie 8 MP, nebude však vpredu osamotený. Sprevádzať ho bude 3,7 MP objektív so schopnosťou skenovania očnej dúhovky.

Skener výrobca využije zrejme pri odomykaní telefónu a možno aj pri rozpoznávaní tvárí, o ktorom sa taktiež nedávno začalo šepkať. Oba smartfóny budú predstavené už 29. marca kedy uvidíme, ktoré z odhadov boli pravdivé a ktoré nie.