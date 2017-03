Sony chce nabíjať telefóny zdieľaním energie cez NFC

NFC momentálne podporuje len prenos dát, Sony však vidí využite technológie aj v prenose elektrickej energie.

Bezdrôtové nabíjanie smartfónov už nejakú dobu nie je sci-fi víziou, Sony však teraz predstavilo svoju ideu nabíjania cez bezdrôtovú technológiu NFC (Near Field Communication). Koncept Sony počíta s využitím baterky v inom smartfóne a s poskytnutím jej kapacity.

Spoločnosť v patente popisuje systém, v ktorom sa dvojica zariadení môže vzájomne dobíjať zdieľaním energie z batérie v jednom prístroji cez NFC. Laicky povedané, jeden prístroj by cez NFC preniesol „šťavu“ do druhého, ktorý by jej mal nedostatok.

1 fotografia v galérii Kompatibilné zariadenia by si cez NFC mohli prenášať elektrickú energiu (zdroj: USPTO)

Nemuselo by pritom ísť len o mobily, ale prakticky o ľubovoľné zariadenia, ktoré v sebe nesú čip NFC. Sony uvádza, že obe zariadenia by potrebovali anténu NFC pre prenos energie. Kompatibilné prístroje by tak mohli vyhľadávať bezdrôtové zdroje energie podobne, ako dnes vyhľadávame siete Wi-Fi.

Pri nájdení viac ako jedného zdroja by používateľ zvolil, z ktorého zdroja chce energiu čerpať. V súčasnosti však technológa NFC nie je uspôsobená na prenos energie a prenáša len dáta.

V Sony však možno pracujú na vylepšení technológie, alebo jednoducho podali prihlášku na patent v prípade, že by sa v budúcnosti NFC dočkala aj schopnosti prenosu elektriny. Žiadnu konkrétnu implementáciu patentu firma zatiaľ neoznámila.