Android O vraj prinesie novinky v notifikáciách, režim PIP a ďalšie zmeny

Dynamické ikony na spôsob iOS, obraz v obraze či prerobené notifikácie. Nadchádzajúci Android má priniesť viacero noviniek, informácie sú však neúplné.

Ohľadne novej generácie mobilného operačného systému od Google, ktorá je predbežne známa len ako Android O, sa objavujú ďalšie špekulácie o nových funkciách. Android O by mal priniesť zmeny v notifikáciách, dynamické ikony, zavedie údajne režim PIP (Picture in Picture) a obmedzí aplikácie na pozadí, upozornil web 9to5google.

Zdroj uvádza, že Google by mal zmeniť systém notifikácií a tie budú „nejak odlišné“. To je žiaľ všetko čo zatiaľ o oznámeniach vieme a môže to znamenať čokoľvek. Jednou z možností je zavedenie synchronizácie upozornení či ich zobrazovanie v rozumenejšom poradí.

1 fotografia v galérii Nový Android O by mal priniesť viacero noviniek (ilustračná snímka)

V novom Androide by sa ikony aplikácií na domovskej obrazovke mali dočkať podpory pre dynamické zobrazenie priamo na úrovni operačného systému tak, ako to má napríklad iOS. Niektoré ikony sa síce už teraz menia dynamicky, ako napríklad dátum na ikone kalendára, no podpora by mala byť všeobecná v operačnom systéme a dostupná tak na všetkých mobiloch.

Vágne informácie

Android O vraj prinesie aj režim PIP, ktorý poznáme najmä z televízorov. Presnú implementáciu nepoznáme, jednou z možností je však prehrávanie videá počas inej práce s mobilom.

Novinkou by mala byť akási „plávajúca lišta s inteligentným výberom textu“. Čo presne to má znamenať, môžeme v tejto chvíli len hádať. Hovorí sa však o integrácii s Google Assistent a jednou z funkcií má byť automatické kopírovanie textu.

Šepká sa aj o obmedzovaní neaktívnych aplikácií na pozadí. Mechanizmus ich obmedzovania a výsledný dopad na výdrž na batériu však spomenutý nebol. Vylepšené by malo byť aj MediaRecorder API, avšak ani tu nie je známe akým spôsobom.

Podiely Androidov: Nougat výraznejšie poskočil Podiely najnovšej generácie operačného systému Android sú však stále pomerne nízke.

Všetky uvedené informácie však nepochádzajú od oficiálneho zdroja a treba ich tak brať s rezervou. Google Android O predstaví na konferencii Google I/O v polovici mája.