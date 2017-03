Test Samsung Galaxy Tab S3: Priamy konkurent pre iPad Pro

ODPORÚČAME Vynikajúci tablet, ktorý nemá zásadnejšie nedostatky. Bonusom je prítomnosť dotykového pera.

Trh s tabletmi spľasol. Nejaká novinka sa občas objaví, ale už nie tak často ako pred pár rokmi. A aj tie, ktoré prídu, zväčša patria skôr do nižších tried. O to väčšiu radosť nám spravil Samsung, ktorý drží pri živote svoju elitnú kategóriu tabletov.

Zbytočne hladký a lesklý

Márna snaha osviežiť dizajn: Galaxy Tab S3 drží dizajnovú líniu všetkých Samsungov za posledné roky. Výrobca sa síce pokúsil zaujať nápadom s lesklým zadným krytom podobným tomu, ktoré majú smartfóny S6 a S7, pri tablete je ale takéto riešenie úplne zbytočné. Užitočnejší bol pogumovaný kryt z pôvodného modelu Tab S (pozrite si jeho test z roku 2014). Nebol síce ani trošku príťažlivý na pohľad, tablet sa ale po položení na stôl nešmýkal a pevne sedel aj v ruke. To by sa hodilo aj teraz, keďže hlavným lákadlom trojky je dotykové pero.

22 fotografií v galérii Kým okraje po stranách sú veľké akurát, aby bolo stále možné tablet pohodlne držať, čelo a brada pokojne mohli byť menšie

Patrí k menším a ľahším: V rámci kategórie 9,7-palcových tabletov patrí S3 k menším. Výrobca síce nechal pomerne výrazné okraje okolo displeja, toto ale zásadnejšie neprekáža – skôr naopak, aspoň je za čo tablet chytiť. Pochváliť treba aj hrúbku iba 6 mm a hmotnosť 429 gramov.

Hardvérové ovládače: Pod displejom Samsung tradične umiestnil dvojicu dotykových senzorov pre návrat späť v ponuke a multitasking (reagujú na dotyk stylusu) a jedno veľké, hardvérové tlačidla. Okrem návratu na domovskú obrazovku slúži aj ako snímač odtlačkov prstov. Samotné hardvérové tlačidlo mierne vystupuje, čo môže byť problém napríklad pri nosení v taške spolu s papiermi – ľahko sa stlačí a tým sa rozsvieti displej.

22 fotografií v galérii Tradičná skupinka ovládacích prvkov pod displejom. Kým pri telefónoch ich prítomnosť zvyčajne chválime, pri tablete tieto tlačidlá nepovažujeme za také dôležité – na veľkom displeji je dostatok miesta aj pre softvérové ovládacie prvky

Pripojenie príslušenstva: Veľmi zaujímavá je ľavá strana. Nachádza sa na nej magnetický konektor, pomocou ktorého sa tablet dá prichytiť k plnohodnotnej hardvérovej klávesnici. Tá však nie je súčasťou balenia, treba si ju dokúpiť ako príslušenstvo za 129 eur s DPH. Predávať sa bude aj na slovenskom trhu.

Za 2 hoďky do plna

Štvorica reproduktorov: Samsung vo svojom najlepšie vybavenom tablete použil hneď štyri reproduktory. Dvojice sa nachádzajú na oboch kratších stranách – vždy bližšie k rohom strany. Nie sú nasmerované na používateľa, výhodou ale je, že nech tablet držíte akokoľvek, nedokážete ich všetky naraz zakryť. Avšak pri pozeraní filmov vždy zaručene zakryjete aspoň jeden.

Hrajú hlasno, ale...: Štyri reproduktory hrajú hlasno. Skutočne, nečakane hlasno. Ich kvalita je ale prinajlepšom priemerná, vzhľadom na triedu tabletu ale skôr nízka. Našťastie výrobca nezabudol na 3,5 mm Jack pre pripojenie slúchadiel.

22 fotografií v galérii Spodná strana s USB-C konektorom, dvojicou reproduktorov a 3,5 mm Jack konektorom

Aj rýchle nabíjanie: Samsung Galaxy Tab S3 používa ako prvý z tabletového radu konektor USB typu C. To má hneď niekoľko efektov. Tým na prvý pohľad zrejmým je obojstrannosť – už netreba hľadať ten správny smer zapojenia nabíjačky. Druhým sú rýchle dátové prenosy, ktoré už dnes považujeme za štandard.

Tretím, z pohľadu používateľa najpodstatnejším, je expresné nabíjanie. 6000 mAh batériu dokáže doplna nabiť za dve hodiny a nejaké drobné, čo je vynikajúci výsledok. Len si spomeňte, že ešte pred 3-4 rokmi trvalo bežne plné nabitie tabletu s veľkou baterkou aj dvojnásobok.

Výdrž nesklame: Najväčším žrútom energie pri tabletoch je vždy displej. Panel z organických diód je ale energeticky efektívny a body, ktoré majú zobrazovať čiernu farbu, dokáže úplne zhasnúť. Vďaka tomu sa šetrí energia. Dôležité je to najmä pri prehrávaní videa – keďže má tablet „nefilmový“ pomer strán, horná a spodná časť obrazovky sú čierne.V praxi tablet zvládne asi 10 hodín prehrávania videa, prípadne vydrží rovnako dlhú dobu pri práci s aktívnym dátovými prenosmi cez LTE. Pokiaľ si vystačíte s Wi-Fi, výdrž bude ešte dlhšia.

22 fotografií v galérii Špeciálna ponuka pre prístup ku základným funkciám dotykového pera. Už nie je potrebné učiť sa zložité gestá, všetky možnosti sú dostupné vo forme ikony

Displej nemá chybu

Bezchybný displej: Na displeji Samsungu Galaxy Tab S3 objektívne nie je možné nájsť chybu. SuperAMOLED panel má živé farebné podanie a ani pri pohľade z uhla sa obraz výraznejšie nedeformuje. Po uhlopriečke meria 9,7 palca a pracuje v rozlíšení 1 536 × 2 048 obrazových bodov, čo vo výsledku dáva príjemne jemné zobrazenie.

Nevšedný pomer strán: Tab S3 má (ešte stále) nie úplne bežný pomer strán displeja 4:3. Z čisto praktického hľadiska je tento pomer strán šikovnejší než širokouhlých 16:9. Väčšia šírka zobrazenie príde vhod pri čítaní dlhších textov, prehliadaní webu a, čo je skutočne dôležité, pri využívaní možností dotykového pera S-Pen. Iba pri pozeraní filmov sa treba pripraviť na reálne menšiu zobrazovaciu plochu, ktorá je podobná ako na 7- či 8-palcových tabletoch s pomerom strán 16:9.

22 fotografií v galérii Nad displej výrobca umiestnil okrem senzoru okolitého svetla aj 5 Mpx kameru. Poslúži najmä na videohovor – nemyslíme si, že by niekto tablet využíval na „svojky“. Aj keď predstava tabletu na selfie paličke je celkom úsmevná...

Čarovanie s perom

Pero ako štandard: Spomínaná možnosť používania dotykového pera S-Pen je najväčšou medzigeneračnou inováciou. Možnosť písať na displej pomocou pera bola doteraz vyhradená iba pre tablety z radu Note. Vyzerá to ale, že čas na obnovenie tejto značky ešte nenastal a Samsung spravil ten najrozumnejší možný krok – dotykové pero dal ako bonus k zariadeniu zo štandardného tabletového radu.

22 fotografií v galérii Dotykové pero S-Pen bolo doteraz vyhradené pre zariadenia z radu Note. Prvý raz pripravil Samsung riešenie aj pre tablet z radu S

Pero nemá svoje miesto: Veľká škoda ale je, že pre pero výrobca nenašiel miesto na tele tabletu, alebo aspoň nevymyslel nejaký šikovný spôsob, ako ho k tabletu pripevniť. Nie je tam ani putko na pripevnenie šnúrky, ani žiadny iný mechanizmus, ktorým by sa dali prepojiť. Takto bohužiaľ hrozí skoré stratenie. Jediným riešením je použitie masívneho obalu pripomínajúceho dosky na zošity, do ktorého sa dá vložiť tablet aj pero. To ale rozhodne nie je ideálne riešenie pri zariadení, ktoré si zakladá na tenkom tele a nízkej hmotnosti.

Kreslenie, písanie a ešte trošku viac: Pokiaľ dotykové pero využívať nechcete, systém vás nijako nenúti. Celé prostredie Androidu 7.0, vrátane grafickej nadstavby, je prispôsobené ovládaniu dotykmi. Keď sa však k obrazovke priblíži stylus, objavia sa funkcie známe zo zariadení radu Note – teda rýchle príkazy, priamy prístup k poznámkam... je toho skutočne dosť a treba povedať, že žiadny iný výrobca techniky nemá tak dobre prepracované funkcie ovládania perom.

22 fotografií v galérii Môžete spraviť screenshot a do obrázka vpisovať poznámky, priamo si zapisovať veci alebo využiť funkciu slovníka – perom vyznačíte slovo a automaticky sa preloží. Slovenčina však dostupná nie je

Viac úrovní tlaku: Štandardom v dnešnej dobe je už schopnosť snímať viac úrovní tlaku pera na displej. Táto disciplína Samsungu tradične ide a písanie je prekvapivo prirodzené. Stylus sa síce po displeji šmýka trošku viac než bežné pero po papieri, na to sa ale dá zvyknúť. Pri písaní stačí displej iba „hladkať“ hrotom pera, nie je potrebné tlačiť.

Trošku cviku chce iba kreslenie, lebo veľa záleží od správneho naklonenia stylusu pri dotyku s displejom – pokiaľ napríklad ceruzku viac nakláňate, tu budete na dosiahnutie rovnakého efektu musieť ísť na displej viac kolmo a použiť väčší tlak. Nečakáme ale, že by sa z Tab S3 stal umelecký nástroj maliarov a na rýchle náčrty či kreslenie schém úplne postačí.

22 fotografií v galérii Fungovanie stylusu je možné ovplyvňovať v nastaveniach. Nie je to už ale taká „divočina“ ako v časoch Note 3, keď funkcií bolo toľko, že pre ne Samsung musel vydať samostatný manuál. Teraz tam sú iba tie najdôležitejšie

Zvládne akúkoľvek hru

Výkon bez obmedzení: V útrobách tabletu sa nachádza minuloročný top procesor so štyrmi jadrami Qualcomm Snapdragon 820. Sekunduje mu grafický čip Adreno 530 a 4 GB operačnej pamäte. V praxi to znamená, že v súčasnosti dokáže tablet spustiť akokoľvek náročnú hru a je veľmi pravdepodobné, že počas niekoľkých rokov mu žiadna appka nebude výraznejším súperom.

Rýchlosť systému: Napriek použitiu pomerne rozmernej nadstavby, čo si vyžiadala integrácia funkcií dotykového pera, sme pri používaní nezaznamenali žiadne váhanie, spomaľovanie či nebodaj sekanie. Optimalizáciu systému má už dnes Samsung zvládnutú výborne, všetky tiene ostávajú v ďalekej minulosti. Výhodou tiež je, že tablet štandardne prichádza na trh s nugátovým Androidom a do budúcnosti je možné očakávať softvérové aktualizácie.

22 fotografií v galérii Slot pre SIM a pamäťovú kartu nie je zdieľaný – pokiaľ si teda kúpite LTE verziu, používať môžete operátorské dáta aj extra úložisko súčasne

Nezabudli na pamäťovky: Vnútorná pamäť tabletu má kapacitu 32 GB. Systém s nadstavbou si ale zoberú riadnu časť, používateľsky je prístupných iba necelých 23 GB. Nezabudlo sa ale na podporu pamäťových kariet formátu MicroSD s maximálnou kapacitou 256 GB. Takáto dávka miesta by mala stačiť aj tým najnáročnejším používateľom, len na takúto kartu si treba pripraviť asi 140 eur.

Plná konektivita: V oblasti konektivity Tab S3 nezaostáva za smartfónmi najvyššej triedy. Teda aspoň v LTE verzii. Okrem toho je ešte na trhu aj lacnejšia Wi-Fi verzia, ktoré operátorské dáta nepodporuje. Samozrejmosťou je ale prítomnosť Wi-Fi a Bluetooth. Oproti smartfónovým top modelom mu chýba jedine snímač srdcového tepu, toto ale rozhodne za osudovú stratu nepovažujeme.

22 fotografií v galérii Písanie poznámok je skutočne jednoduché. Musíte sa ale naučiť správne nakláňať pero a až tak veľmi netlačiť, lebo potom sú písmená zbytočne hrubé

Fotenie na druhej kolaji

Iba „tabletový“ foťák: Z nejakého dôvodu si výrobcovia myslia, že tablety si nezaslúžia dobrý foťák. Kvalitný snímač s dobrou optikou a všetkými „vychytávkami“ dávajú iba do mobilov a pre tablety vyťahujú zo skladov staré ležiaky. Podobne je to aj pri Tab S3. Hlavý foťák síce má 13 Mpx, automatické zaostrovanie a udávanú svetelnosť f1,9, chýba mu však optická stabilizácia obrazu a extra rýchle ostrenie laserom.

22 fotografií v galérii Keď už foťák Tab S3 nerobí nejaké úžasné snímky, aspoň nevystupuje nad pôdorys zariadenia. To by pri zariadení tohto typu bolo veľmi nepríjemné, lebo by sa „kývalo“ pri položení na stôl a písaní stylusom

Výsledná kvalita obrázkov síce nie je vyslovene slabá, málokoho ale nadchne. Je to škoda, lebo zariadenia tejto cenovej kategórie by si zaslúžilo niečo lepšie – hoci by to mal byť iba foťák z dvojročnej S6.

Najväčším problémom je rozmazanie fotografií; a to dokonca aj pri dobrých svetelných podmienkach. Nepresvedčilo nás ani nastavenie svetelnosti. Fotky sú zväčša prepálené a pomáha iba manuálna úprava expozície, ktorú našťastie ide spraviť jednoducho priamo pri sledovaní scény.

22 fotografií v galérii Testovacia fotografia zo Samsungu Galaxy Tab S3

Hodnotenie: Tablet bez väčšieho nedostatku

Samsung sa s tým nebabral a spravil tablet, pri ktorom sa iba veľmi ťažko hľadajú nedostatky. Má vynikajúci displej s ideálnym pomerom strán, nie je zbytočne veľký ani ťažký, na batériu vydrží dlho a výkonný čipset umožní beh aj tých najnáročnejších hier.

Jeho kľúčovou výhodou je dotykové pero, ktoré posúva využiteľnosť na úplne inú úroveň. Vyčítať mu môžeme jedine slabý fotoaparát a nedomyslený systém uchytenia pera, ktoré sa ľahko stratí. Na škodu je tiež absencia zvýšenej odolnosti voči vode a prachu – v tejto triede zariadení by to už dnes mal byť štandard.

Porovnanie cien:

Zariadenie Cena s DPH Samsung Galaxy Tab S3 Wi-Fi (vrátane S-Pen) 679 eur Apple iPad Pro 9,7" 32 GB Wi-Fi (bez Apple Pencil) 679 eur * Samsung Galaxy Tab S3 LTE (vrátane S-Pen) + MicroSD 256 GB 749 + 139 = 888 eur Apple iPad Pro 9,7" 256 GB LTE + Apple Pencil 1049 + 109 = 1158 eur *

* Uvedené ceny zariadení Apple sú prebraté z oficiálneho nemeckého obchodu Apple Store. Ceny u slovenských autorizovaných predajcov zvyčajne bývajú podobné.

Priamy konkurent pre iPad Pro

Na trhu má Tab S3 vlastne iba jediného konkurenta: 9,7-palcový iPad Pro v kombinácii s dotykovým perom Apple Pencil. Cena takejto dvojice je však podstatne vyššia – pokiaľ si vyberiete najzákladnejší variant iPadu Pro s Wi-Fi a 32GB nerozšíriteľného priestoru pre dáta, zaplatíte minimálne 800 eur. A pokiaľ chcete viac pamäte či podporu operátorských dát, pripravte si ešte o tri stovky viac. To je cenové spektrum, kde už sa pohybujú veľmi pekné notebooky či plnohodnotné hybridné zariadenia s Windows.

V tomto kontexte Samsung Galaxy Tab S3 dáva oveľa väčší zmysel. 679 eur s daňou za základný model, resp. 749 eur za LTE verziu (vrátane dotykového pera) síce tiež nie je málo, úžitková hodnota tohto zariadenia je ale veľmi vysoká. Ako elitný tablet tak má zbrane dobre pripravené a pokiaľ hľadáte špičkové zariadenie s minimom kompromisov, Tab S3 je dobrou voľbou.

V skratke Skutočný konkurent pre iPad, ktorý nemá žiadne zásadnejšie slabé miesto. Inžinieri mohli popracovať na integrovaní dotykového pera priamo do tela tabletu a dať mu lepší foťák, okrem toho má ale iba samé pozitíva.



Ako bonus je ešte aj lacnejší než jeho priamy jablkový konkurent. Dôležité prednosti Rozumné rozmery aj hmotnosť

Praktický pomer strán

Vynikajúci displej

Štandardne dodávaný stylus S-Pen

Dobre optimalizovaný a prepracovaný systém Hlavné nedostatky Nemá zvýšenú odolnosť voči vode a prachu

Lesklá a klzká zadná časť

Slabý hlavný fotoaparát

Pero sa nedá spojiť s tabletom