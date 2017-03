4ka rokuje s Towercomom. Chce jeho stožiare

ODPORÚČAME Operátor môže efektívne využívať infraštruktúru inej spoločnosti. Robia to aj ostatní provideri na trhu.

Štvrtý mobilný poskytovateľ, 4ka, aktuálne intenzívne rokuje so spoločnosťou Towercom, ktorá je známa najmä ako prevádzkovateľ všetkých štyroch celoplošných DVB-T multiplexov. Má záujem o využívanie jej stožiarov.

„Zmluva je ešte vo fáze príprav, k jej podpisu zatiaľ nedošlo. Detaily zmluvy ako aj presný počet stožiarov sú práve ešte predmetov rokovania,“ povedal pre Živé.sk Ivan Rudolf z PR agentúry, ktorá Towercom zastupuje.

1 fotografia v galérii 4ka rokuje s Towercomom. Chce využívať jeho infraštruktúru (zdroj: Towercom)

Generálny riaditeľ Swanu, Miroslav Strečanský, sa k téme nechcel vyjadriť.

700 stožiarov, pre 4ku iba niektoré

Aktuálne vlastní spomínaná spoločnosť 700 stožiarov. Prevádzkovateľ 4ky, Swan Mobile, by mohol podľa Rudolfa získať prístup iba k časti z nich.

Pre operátora môže takéto zdieľanie výhodnejšie ako stavať novú infraštruktúru – najmä v odľahlých lokalitách.

Vežovú infraštruktúru prenajíma Towercom aj Telekomu, Orangeu a O2. „Každý operátor si prenajíma približne rovnaký počet stožiarov, približne 35-percent z celkového počtu veží,“ spresnil Rudolf.

Vlastná sieť pre 66 percent ľudí

Podľa posledných vyjadrení 4. operátora je jeho vlastná sieť dostupná pre 66 percenta populácie – týka sa to 2G aj LTE siete. V ostatných lokalitách využíva 2G od Telekomu, ktorá však ponúka iba pomalé dáta, do 0,23 Mbit/s. Počas tohto roka ale začne využívať 2G sieť Orangeu, prístup do siete Telekomu zákazníkom vypne.

Rýchlosť internetu sa zmenou partnerskej siete na Orange mierne zvýši – na maximálnu úroveň 0,29 Mbit/s. Kedy k zmene príde a či bude nejakú dobu možné využívať oboch roamingových partnerov, nevedno. Vo svojej vlastnej sieti ponúka 4ka maximum 73 Mbit/s.

Počas tohto roka chcela 4ka pokryť 80 percent populácie vlastným signálom. Či plány prehodnotila po zmene roamingového partnera, nevedno.

Na článku spolupracoval Filip Hanker