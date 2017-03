Skica naznačila high-endovú Nokiu, ponúkne duálny fotoaparát

Zrejme pôjde o model pod označením Nokia 8, prípadne Nokia 9.

Ohľadne chystaných mobilných noviniek pod značkou Nokia sa objavili ďalšie zaujímavé informácie. Tentoraz pomerne dôveryhodný zdroj rôznych únikov Nokibar na sociálnej sieti publikoval skicu, ktorá má zachytávať minimálne jeden nový telefón od Nokie. Na tému upozorňuje web Nokiapoweruser.com.

Nie je vylúčené, že ide o chystanú vlajkovú loď značky, ktorú by konzorcium HMD Global mohlo oficiálne predstaviť niekedy v júni tohto roka.

2 fotografie v galérii zdroj: Nokibar

Zachytená skica bola následne Nokibarom prekreslená s cieľom zvýrazniť hlavné dizajnové prvky očakávaného smartfónu. Podľa najnovších predpokladov by mala vlajková Nokia disponovať už čipsetom Snapdragon 835 a zároveň duálnym fotoaparátom. Skica naznačuje, že by malo ísť o optiku od Carl-Zeiss, no ohľadne prípadnej kooperácie medzi HMD Global a Carl-Zeiss sa naďalej vedú spory.

Je zároveň otázne, aké zariadenie bolo vôbec na skice zachytené. Nedávne správy totiž naznačovali, že ani Nokia 7 ani Nokia 8 by nemali disponovať duálnym fotoaparátom. Čipsetom má byť Snapdragon 660.

2 fotografie v galérii zdroj: Nokibar

Slabšie vybavená Nokia 7 zrejme ponúkne Full HD displej a Nokia 8 zase QHD rozlíšenie. Spoločnými znakmi však majú byť napríklad kovové telo, tenký rám okolo displeja, rýchle nabíjanie, snímač odtlačkov prstov či práve silné fotoaparáty.

Možno tak napokon pôjde o smartfón Nokia 9. Všetky tieto informácie sú predbežne nepotvrdené.