Apple iPhone tróni minuloročným smartfónom. Z pohľadu dodávok

Prvé štyri priečky okupuje Apple. Samsung obsadil v prvej desine polovicu miest.

Najviac dodávaným smartfónom uplynulého roka 2016 bol iPhone 6S a to s bezpečným náskokom. Vyplývať to má zo štatistík spoločnosti IHS Markit, ktorá sleduje štvrťročné expedície u viac ako 300 modelov telefónov. Presné čísla firma neposkytla, no vyzerá to tak, že z modelu iPhone 6S sa vyexpedovalo asi 60 miliónov kusov, píše web MacRumors.

Veľký obrat na trhu smartfónov: Apple zosadil Samsung Spoločnosti Apple sa podarilo dostať na čelo koncoročného rebríčka výrobcov smartfónov.

Model z roku 2015 prekonal obe vlajkové lode Applu z minulého roka. Apple to však nemusí príliš trápiť, pretože prvé štyri priečky okupujú práve jeho produkty. Apple nasleduje jeho najväčší konkurent, firma Samsung. Tej sa v roku 2016 najlepšie zrejme predával model Galaxy S7 Edge, z ktorého firma dodal v globále na trhu asi 25 miliónov kusov. Dodávky totiž ešte nemusia predstavovať reálny počet predaných kusov.

1 fotografia v galérii Graf vyexpedovaných kusov za rok 2016 (zdroj: IHS Markit)

Čo sa týka obľúbených modelov, v top ten má Samsung najväčšie zastúpenie, pretože polovica patrí jemu. V zozname sú aj modely strednej triedy ako Galaxy J5 či Galaxy J7. V celkovom objeme však Samsung za Applom stratil.

Náskok Applu je o to pôsobivejší, že modely Galaxy S7, respektíve Galaxy S7 Edge sa začali predávať asi o šesť týždňov skôr ako iPhone 7 a iPhone 7 Plus. Napriek časovej strate dosiahli telefóny Apple lepší odbyt.

Boj dvoch velikánov

Dvaja rivali pustili v prvej desiatke k slovu iba jedného iného výrobcu, ktorým je čínske Oppo. Z jeho modelu A53 sa v roku 2016 vyexpedovalo približne 25 miliónov kusov. Telefón je obľúbený najmä v domácej krajine a v Indii.

Tretím najväčším producentom smartfónov na svete je Huawei. Firma sa však minulý rok nedostala do prvej desiatky vyexpedovaných kusov.