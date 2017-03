Chystaný Xiaomi Mi 6: Unikli ďalšie detaily, má dostať aj verziu Plus

ODPORÚČAME Čínsky výrobca podľa najnovších správ ponúkne nielen základný model Mi 6, ale aj verziu Mi 6 Plus.

Xiaomi sa v poslednom období okrem iného pripravuje na príchod svojej novej vlajkovej lode pod označením Mi 6. Podľa najnovších neoficiálnych správ však v skutočnosti nepôjde len o jednu novinku, ale hneď dvojicu telefónov.

Podobne ako napríklad v prípade Samsungu (očakávané Galaxy S8 a S8+), aj v prípade Xiaomi má byť predstavené „základné“ prevedenie Mi 6 a lepšie vybavená „Plus“ verzia.

Na internete sa zároveň objavili detailné špecifikácie oboch spomínaných modelov, písali Gizmochina.com či GSMArena.com.

Snapdragon 835 ako základ

V prípade prevedenia Mi 6 sa okrem iného spomína 5,15-palcový displej s Full HD rozlíšením. V útrobách máme nájsť čipset Snapdragon 835 (hoci údajne má byť predstavená aj verzia so Snapdragon 821 kvôli nedostatku modelov 835 – mohla by byť uvedená na trh vďaka tomu skôr). Čipset má takt 2,45 GHz. Bude párovaný so 4 alebo 6 GB operačnej pamäte RAM a k dispozícii budeme mať 32, 64 alebo 128 GB vnútorného flash priestoru (UFS 2.0).

Ďalej vo výbave nemá chýbať 19-megapixelový hlavný fotoaparát (senzor Sony IMX400) a 8-megapixelová (ultrapixel) „selfie“ kamera na prednej strane. Batéria bude mať podľa týchto materiálov kapacitu 3 200 mAh, platformou bude MIUI 8 založený ešte na Android 6.0 Marshmallow (a nie Android Nougat).

Lepšie vybavený model Xiaomi Mi 6 Plus (ktorý bude zároveň väčší) má ponúknuť 5,7-palcový Full HD displej. Čipsetom bude Snapdragon 835, operačná pamäť RAM má mať rovno 6 GB, priestor pre dáta bude ponúkaný v prevedení 64 alebo 128 GB.

„Plusko“ sa zároveň má odlišovať fotovýbavou. K dispozícii už máme mať duálny hlavný fotoaparát na zadnej strane (12 MP, senzory Sony IMX362), predná bude opäť 8-megapixelová. Na internete sa zároveň objavila fotografia modelu Xiaomi Mi 6 Plus. Potvrdzuje použitie duálneho fotoaparátu.

2 fotografie v galérii zdroj: Weibo

Väčší displej si vcelku pochopiteľne vyžiada aj vyššie nároky na spotrebu. K dispozícii však budeme mať batériu s vyššou kapacitou – spomína sa hodnota 4 500 mAh.

Kým prevedenie Mi 6 má byť postavené ešte na platforme Android Marshmallow (aspoň spočiatku), „plusko“ ponúkne rovno systém založený už na Android 7.0 Nougat.

Bolo by však miernym prekvapením, ak by sa táto informácia potvrdila – skôr sa dá očakávať prítomnosť Android 7.0 Nougat u oboch zariadení.

2 fotografie v galérii zdroj: Weibo

Xiaomi Mi 6 (spolu s verziou Plus) sa zrejme dočká oficiálneho predstavenia v prvej polovici budúceho mesiaca. Spomínajú sa termíny 11. či 16. apríl. Vzhľadom na potenciálne nasadenie čipsetu Snapdragon 835 je veľkou neznámou termín reálneho spustenia predaja. Snapdragon 835 má byť pritom dostupný minimálne v niektorých prevedeniach Mi 6. Údajné použitie čipsetu Snapdragon 821 má byť záležitosťou jedného modelu (ak sa vôbec tieto informácie potvrdia).

Príde aj 8 GB RAM?

Stránka Gizchina.com zase upozornila na uniknuté ceny Xiaomi Mi 6 / Mi 6 Plus. Za povšimnutie stojí najmä cena základného modelu Mi 6 so 4 GB RAM + 32GB flashu. Nie je však vylúčené, že práve táto verzia bude obsahovať čipset Snapdragon 821. Cenník zároveň spomína aj možnosť predstavenia verzie s 8 GB RAM pri Plus verzii.

Ceny Xiaomi Mi 6:

4 GB RAM + 32 GB flashu: 1 999 Yuan (cca. 270 eur po prepočte)

4 GB RAM + 64 GB flashu: 2 299 Yuan (cca. 300 eur)

6 GB RAM + 128 GB flashu: 2 699 Yuan (cca. 365 eur)

Ceny Xiaomi Mi 6 Plus:

4 GB RAM + 64 GB flashu: 2 599 Yuan (cca. 350 eur)

6 GB RAM + 128 GB flashu: 2 999 Yuan (cca. 405 eur)

8 GB RAM + 256 GB flashu: 3499 Yuan (cca. 470 eur)