4ka chybne účtovala ceny. Za iné môžu mobily, nastavte si ich

Viacerí zákazníci operátora 4ka poukázali na zvláštne alebo priamo nesprávne účtovanie za služby. Uvádzajú, že sa im sťahuje kredit aj vtedy, keď majú predplatené minúty či dáta alebo im 4ka účtuje za internetové služby, aj keď ich nevyužili.

Sťažnosti prišli do redakcie Živé.sk a MobilManie e-mailom a cez diskusné fóra.

Keď sme sa na tému prvý raz pýtali ešte vo februári, dostali sme od Štvorky odpoveď, že problém v účtovaní nemá a negatívne sa mali v diskusiách vyjadrovať trollovia.

Nenechali sme sa ale odradiť a našli situácie, v ktorých kredit mizne. Jedna je priamo chybou operátora, ďalšie dve vraj nedostatkami v účtovaní. Poslednému vie zabrániť priamo zákazník.

Keď sa mal predĺžiť balík. A nestalo sa

Klienti hlásili napríklad záhadné miznutie kreditu napriek tomu, že mali predplatený balíček dát.

Prvú príčinu si 4ka priznala pred pár dňami. Keď mala balík predĺžiť automaticky, niekedy sa to nepodarilo alebo nie včas.

„V individuálnych a marginálnych prípadoch zlyhala autoprolongácia [autoobnovenie] balíkov počas odstávky systémov,“ popisuje pre Živé.sk a MobilManiu hovorca 4ky Tomáš Stupavský.

Ak sa kredit stráca, môže to byť nepresnosťou pri účtovaní, zlým nastavením telefónu, ale aj chybou operátora

Ak ste napríklad minuli napríklad 50 MB a počítali ste s tým, že máte balíček služieb, mohli ste za prístup na internet zaplatiť dve eurá navyše.

Rezervovaný kredit na internet

Poďme na druhý jav. Po zapnutí telefónu a prihlásení do siete 4ky sa vám môže kredit znížiť o tri desiatky eurocentov – aj napriek tomu, že ste ešte žiadnu platenú operáciu ešte neurobili.

4ka už od svojho štartu tvrdí, že to nie je chybou, ale nastavením systému.

Pri zapnutom zariadení sa bežne spustia aj dáta – a 4ka rezervuje kredit 0,32 eura práve na ne. Ak na internet nepôjdete, rezervovaný kredit vám vráti do niekoľkých minút.

Ilustračná snímka (zdroj: Shutterstock.com)

Operátor dodáva, že vďaka tomu neprichádza k oneskoreniu účtovania dát.

A že sa to stáva, až keď klient ide na internet. „Keď už bola rezervácia uskutočnená, zákazník určite využil služby mobilného internetu.“ Nie vždy musí míňanie dát iniciovať priamo používateľ. „Napríklad sa mu mohol aktualizovať telefón,“ dáva príklad Stupavský.

Iní operátori si stiahnu kredit za dáta až oneskorene, pričom informáciu o spotrebe označujú ako informatívnu.

Niektoré modely surfujú, aj keď vypnete dáta

Obchodný a marketingový riaditeľ operátora Peter Helexa hovorí, že si niektorí používatelia mohli všimnúť problém miznúceho kreditu aj v inom prípade. Keď surfovali a mobil sa nepozorovane prepol do inej siete.

4ka totiž aktuálne používa aj prístup do siete Slovak Telekom. Mobil sa, spravidla pri nedostatočnej úrovni signálu, prepína do nej.

Krízové sú vraj niektoré modely telefónov. Tie síce majú možnosť zablokovať dáta v roamingu, teda aj v sieti partnera, no údajne to nepomáha a internetové dáta majú „tiecť aj po zablokovaní“. Priamo menoval napríklad niektoré modely iPhonov od Apple.

Ilustračná snímka (zdroj: Shutterstock.com)

Čiastočné riešenie ponúkol operátor tento mesiac. Pridal k všetkým programom „.TO“ aj jeden gigabajt dát v sieti Telekomu.

Avšak pri čisto internetovom balíku, ktorý stojí 1 euro a obsahuje 1 GB dát, žiadne dáta pre partnerskú sieť nie sú k dispozícii. A za každý megabajt v takejto sieti zaplatíte 4 eurocenty.

Riešenie existuje, ale je drahé. K balíku s 1 GB za 1 euro v 4ke sa dá kúpiť aj balíček 1 GB pre Telekom. Spolu to ale vyjde na 5 eur. To už je na zváženie kúpiť si vyšší balík – s 10 GB vo vlastnej sieti, 1 GB v Telekome a 100 minútami do všetkých sietí za 7,5 eura (do konca apríla za 5 eur).

Ako na trvalý zákaz

4ka vie dáta v Telekome zablokovať aj úplne. Treba o to požiadať na zákazníckej linke 950. Štandardne sú zapnuté.

„Možnosť zablokovať si dátovanie v národnom roamingu zatiaľ využila len marginálna časť zákazníkov. Z dôvodu, aby sme našich zákazníkov odbremenili, od marca sme pridali do nových paušálov TO. aj predplatené dáta v sieti obchodného partnera,“ hovorí Stupavský.

Na inú nezrovnalosť upozorňoval aj klientov

V poslednom prípade sa kredit reálne nestráca, ale v zákazníckej zóne na webe je zle popísaný. Klient tak mylne vidí účtovanie takých dátových prenosov, na ktoré 4ka nemala nárok. V skutočnosti to boli dáta iného typu.

Treba povedať, že na to 4ka upozorňuje hneď v danej zákazníckej zóne.

O čo išlo? Minuté dáta v sieti partnera, Telekomu, totiž mohli byť v zóne popísané ako tie čerpané v sieti 4ka. Klient tak mohol mať pocit, že mu 4ka spoplatňuje dáta vo vlastnej sieti, aj keď má voľné dáta v internetovom balíku.

zdroj: redakcia

zdroj: redakcia

„Vážený zákazník, ospravedlňujeme sa za možné nepresnosti v zobrazovaní spotreby, ktoré vznikajú pri prechode zákazníka medzi našou 4G sieťou a sieťou obchodného partnera,“ tvrdila 4ka v zákazníckej zóne.

Napriek varovaniu nemusí mať zákazník pocit, že sa týka aj jeho. Situáciu komplikuje fakt, že niektoré mobily majú sťahovať dáta aj v cudzej sieti, hoci to má človek zakázané.

Sieť Telekomu využíva na Slovensku aj O2, no voľné dáta umožňuje bez obmedzení míňať aj v jeho sieti

4ka: Problémy? Nie masovo

Operátor tvrdí, že ak zistí zlé účtovanie, snaží sa to vraj riešiť proaktívne a klienta aj odškodniť.

„Ku každej jednej sťažnosti, ktorú nám zákazník nahlási, pristupujeme s maximálnou pozornosťou a stále ju poriadne preverí náš tím odborníkov. Ak došlo k akémukoľvek zlyhaniu z našej strany, vždy sme sa snažili a snažíme zákazníka odškodniť,“ povedal pre Živé.sk a MobilManiu Stupavský.

Takéto prípady majú byť výnimočné.

Na článku spolupracoval Filip Hanker