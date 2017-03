Apple vyhral v Číne patentový spor, smie predávať iPhony

Súd rozhodol, že Apple nekopíroval dizajn čínskeho výrobcu.

Apple zvíťazil v patentovom spore so spoločnosťou Shenzhen Baili a môže znovu v Pekingu predávať iPhony 6 a 6 Plus. Rozhodol o tom Pekinský súd na ochranu duševného vlastníctva, ktorý prehlásil, že Apple dizajnom iPhone 6 a 6 Plus nekopíruje dizajn telefónu 100C od domácej firmy Shenzhen Baili, píše web AppleInsider.

1 fotografia v galérii Dizajn iPhonov 6 údajne kopíroval dizajn čínskeho výrobcu (zdroj: redakcia)

Naťahovanie začalo v lete minulého roka, kedy súd rozhodol, že rozdiely medzi telefónmi sú tak malé, že si ich zákazník nemusí povšimnúť. Výsledkom bol zákaz predaja modelov iPhone 6 a 6 Plus v Pekingu.

Patent čínskeho výrobcu pochádza z marca 2014, a teda z obdobia, kedy sa začali na verejnosť dostávať uniknuté obrázky nadchádzajúcich iPhonov 6. Povráva sa tak, že Shenzhen Baili jednoducho okopíroval dizajn na základe týchto obrázkov, aby predbehol Apple s jeho telefónmi.

Proti rozhodnutiu súdu sa minulý rok Apple odvolal a pozastavil tak konanie súdu. Ten teraz rozhodol v prospech firmy z Cupertina.