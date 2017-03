Z TENAA unikli detailné parametre Samsung Galaxy S8 a Galaxy S8+

ODPORÚČAME Obidve novinky budú predstavené ešte počas dnešného dňa.

Juhokórejský Samsung predstaví ešte počas dnešného dňa svoje nové vlajkové lode medzi smartfónmi. Pôjde o dvojicu modelov Galaxy S8 a Galaxy S8+ (resp. S8 Plus). Z databázy čínskeho úradu TENAA ešte pred prezentáciou unikli detailné technické parametre oboch modelov. Viac-menej potvrdzujú predchádzajúce úniky.

Menší model Galaxy S8 sa má stať priamym nástupcom Galaxy S7 aj S7 Edge. Okrem iného ponúkne 5,8-palcový displej typu Super AMOLED, ktorý bude zobrazovať v natívnom rozlíšení 2 960 × 1440 pixelov (WQHD+). Informácia o „natívnom“ rozlíšení je dôležitá, pretože používatelia podľa všetkého budú môcť prepínať aj na iné konfigurácie – spomína sa Full HD+ (2 280 x 1080 pixelov) alebo dokonca HD+ (1480 x 720 pixelov). Týmto spôsobom budeme napríklad môcť šetriť batériu.

V útrobách nájdeme čipset Snapdragon 835 (no k dispozícii má byť aj verzia s high-endovým čipsetom Exynos). K dispozícii máme mať konfiguráciu so 4 GB RAM a 64 GB flashu alebo 6 GB RAM a 128 GB flashu. Nie je vylúčené, že dostupnosť verzií sa bude odlišovať podľa regiónu – najmä verzia so 6 GB RAM bude zrejme určená len pre vybrané trhy, minimálne Čínu. Európa je však otázna.

Ďalej má novinka ponúknuť batériu s kapacitou 3 000 mAh a operačný systém Android 7.0 Nougat. Smartfón má rozmery 148,9 × 68,1 × 8,0 mm a hmotnosť 152 g, uvádzajú Gizmochina.com či GSMArena.com.

Väčší model Galaxy S8+ bude disponovať 6,2-palcovým displejom s podobnými parametrami. Analogická má byť aj ďalšia výbava.

V prípade Galaxy S8+ sa však dozvedáme čo-to aj o fotovýbave (minimálne tohto) telefónu. Má ponúknuť 12 MP senzor (Dualpixel) na zadnej strane a 8 MP na prednej.

Batéria bude mať tentoraz kapacitu 3 500 mAh, operačným systémom je opäť Android 7.0 Nougat. Tabletofón má rozmery 159,5 × 73,4 × 8,1 mm a hmotnosť 173 g.

Na výber majú byť rôzne farby, materiály TENAA spomínajú „Gold“, „Blue“ aj „Black“.