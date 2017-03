5 postrehov o novom top smartfóne od Samsungu

ODPORÚČAME Ján Trangel komentuje: Krátko som vyskúšal Samsung Galaxy S8 a S8+ a prinášam niekoľko zaujímavostí.

Dlho bol Samsung kritizovaný, že iba málo inovuje a nové zariadenia sú iba faceliftom tých predchádzajúcich. Nuž, teraz prišla revolúcia. Novinky som mal možnosť krátko vyskúšať a nazbierať niekoľko postrehov.

Podrobnosti o nových top smartfónoch Samsung Galaxy S8 a S8+ nájdete v našom veľkom článku alebo si ich môžete pozrieť na komentovanom videu:

Veľký a väčší: Malé telefóny v najvyššej triede vymierajú. S8 a S8+ sa síce často označujú ako menší a väčší, avšak v praxi je oveľa trefnejšie pomenovanie veľký a ešte väčší. Však si zoberte, že štandardná S8 je veľká ako dnešný model S7 Edge. Rovná S7 v podstate nemá ekvivalent a „plusko“ je ešte väčšie. Našťastie telefóny nie sú príliš široké ani hrubé a tak sa stále dajú dobre držať v jednej ruke. Aj tak je ale tento trend šialený. Kde sa to zastaví?

4 fotografie v galérii Oba telefóny sú dosť dlhé, ale našťastie nie priveľmi široké. Vďaka tomu sa ešte stále dajú rozumne držať v ruke (foto: Ján Trangel)

Natiahnutý displej prospieva: Extra širokouhlý displej je fantastický nápad. Hovoril som to už pri prvom kontakte s LG G6 a tento názor potvrdila aj novinka od Samsungu. Nielen že to vyzerá veľmi dobre, ale podobný formát displeja je aj praktický pri používaní.

Jediný otáznik visí iba nad optimalizáciou aplikácií. Čisto teoreticky by s ich prechodom do tohto rozlíšenia nemal byť problém. Faktom ale je, že nie všetky sú napísané dobre a istotne sa začnú objavovať rôzne anomálie. Z podobného riešenia môžu mať menší vývojári boľavú hlavu a bude to iba ďalšou vodou na mlyn veľkých spoločností, ktoré si môžu dovoliť tímy expertov, čo sa s takýmito nástrahami popasujú.

4 fotografie v galérii Zmenšená bola spodná aj vrchná časť. Je až udivujúce, koľko rôznych prvkov a súčastí dokázal Samsung integrovať do niekoľkomilimetrového pásika nad displejom (foto: Ján Trangel)

Chýbajúce hardvérové tlačidlo: Vyššie spomenuté natiahnutie displeja nesie so sebou jeden vedľajší efekt – výrobca musel spod displeja odstrániť tradičné dotykové senzory a hardvérové tlačidlo. Kým senzory asi bude oplakávať málokto, hardvérového tlačidla je škoda.

Osobne mi bude chýbať predovšetkým jednoduché spustenie foťáku dvojitým stlačením. A isto nie som sám, na túto novotu si bude mnoho majiteľov predchádzajúcich generácií dlho zvykať. Pri prvom kontakte všetko nasvedčuje tomu, že Samsungu sa podarilo virtuálne tlačidlá vyriešiť rozumne a funkčne, so závermi si ale radšej počkám na komplexné testovanie.

4 fotografie v galérii Na virtuálne tlačidlá si bude treba chvíľu zvykať, hardvérové tlačidlo uprostred bolo šikovné (foto: Ján Trangel)

Snímač odtlačkov na zadnej strane: Kým minulé generácie smartfónov od Samsungu používali snímač odtlačkov prsta integrovaný v hardvérovom tlačidle pod displejom, pri S8 to nie je možné. Presunul sa tak na zadnú stranu. Toto umiestnenie asi bude vzbudzovať obavy. Avšak po skúsenostiach s inými telefónmi môžem povedať, že v praxi je úplne jedno, kde je snímač umiestnený – dá sa na to bez problémov zvyknúť, chce to len trošku cviku.

Pri bežnom používaní bude skôr hnevať neustále „zapackaná“ šošovka fotoaparátu, ktorá sa stane častým cieľom dotykov pri odblokovávaní. Funkčnosť samotného snímača som ešte netestoval, ale jeho rozmery a tvar dávajú nádej, že bude fungovať presnejšie než pri S7. Práve nepresné snímanie odtlačkov totižto bolo jednou z vecí, ktoré som minuloročnému top modelu od Samsungu v teste vyčítal.

4 fotografie v galérii Snímač je väčší, hádam tak bude fungovať lepšie než pri S7 (foto: Ján Trangel)

3,5 mm jack ešte žije: Áno, je to tak. Napriek mnohým špekuláciám zvíťazil zdravý rozum a nové „es osmičky“ majú 3,5mm jack pre pripojenie slúchadiel. Prax ukázala, že práve tento prehistorický konektor je tým najlepším a najpohodlnejším riešením prenosu hudby a argumenty o lepšej možnosti dodatočného napájania neobstoja. Ani ostatní výrobcovia sa s vymazávaním hudobného konektora neponáhľajú a tak všetko nasvedčuje tomu, že tentoraz Apple stúpil mimo.

