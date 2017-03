O2 už nespolupracuje s Home Credit. Zariadenia financuje priamo

Operátor sa rozhodol ukončiť spoluprácu s finančnou inštitúciou. Zvolil si rovnaký model ako Orange a Telekom.

Mobilný poskytovateľ O2 dlhodobo spolupracoval na financovaní mobilných zariadení so spoločnosťou Home Credit. Tá zároveň overovala, či si zákazník môže zobrať paušál s telefónom.

„Od 1. februára 2017 pokrývame financovanie zariadení prostredníctvom vlastnej služby s mesačnou platbou za zariadenie. Cieľom bolo zjednodušenie procesov a tým zvýšenie flexibility,“ uviedla pre Živé.sk a Mobilmaniu hovorkyňa O2 Tereza Molnár.

Uvoľnenie pravidiel?

Ak si chceli zobrať mesačný program so zariadením vybrané skupiny zákazníkov ako študenti či dôchodcovia, nemuseli ho v O2 získať.

1 fotografia v galérii zdroj: O2

Mohlo to byť práve kvôli tomu, že keď Home Credit overoval a schvaľoval možnosť splácania zariadenia, mohol mať kritériá stanovené prísnejšie. Po novom by mohlo O2 poskytnúť mobil aj ďalším ľudom. Priamo to ale nepotvrdzuje.

„Je samozrejme v našom záujme vychádzať našim zákazníkom čo najviac v ústrety,“ hovorí Molnár.

V Telekome či Orangei pritom bežne mohli získať paušál aj skupiny klientov, ktorým O2 odmietlo poskytnúť zariadenie.

Čo sa zmení?

Spoločnosť tvrdí, že odlúčenie od Home Creditu nebude mať dopad na samotných klientov operátora.

„Jedinou viditeľnou zmenou je, že zákazníci po novom podpisujú zmluvu o rozložení ceny telefónu na mesačné platby priamo s O2 a nie je potrebné podpisovať zmluvu s treťou stranou,“ dodala zástupkyňa providera.

Rovnako aj u iných operátorov

Priamo financujú zariadenia aj mobilní operátori Telekom a Orange. 4ka zariadenia nedotuje ani neponúka financovanie. Mobily iba predáva so zvýhodneným paušálom na 20 mesiacov dopredu, samotné zariadenia stoja plnú sumu.