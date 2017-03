S novým iOS 10.3 získajú majitelia iPhonov viac voľného miesta

U 256 GB variantu získa používateľ až 8 GB, u 16 GB iPhonov asi 0,7 GB miesta.

Na začiatku týždňa Apple uvoľnil pre verejnosť novú verziu operačného systému iOS, konkrétne vo verzii 10.3. Okrem pridania nových funkcií a tradičnej opravy chýb si používatelia tiež mohli všimnúť, že systém zaberá menej miesta, upozornil portál Apple Insider.

V nastaveniach je jasne vidieť, že telefóny pred aktualizáciou a po aktualizácii vykazovali rozličné kapacity vstavaného úložiska a veľkosť zostávajúceho priestoru. Zatiaľ čo v staršej verzii sa telefóny javili, že majú menšie úložisko, po prechode na verziu 10.3 vykazujú väčšiu kapacitu pamäte flash.

2 fotografie v galérii iPhony s najväčšou kapacitou dostanú aj najväčšiu porciu voľného miesta (zdroj: Apple Insider)

Narástla však aj kapacita dostupnej pamäte a to takmer o 8 GB. Tento fakt rozhodne poteší majiteľov iPhonov so 16 GB pamäťou. Neznamená to však, že zrazu sa vám uvoľní polovica pamäte. Zdroj tvrdí, že čím väčšiu kapacitu úložiska má iOS k dispozícii, tým viac miesta zaberie.

Ak pri 256 GB variante znamenal prechod na najnovšiu verziu 10.3 získanie takmer 8 GB miesta, u najmenšieho variantu iPhone je to menej. Po aktualizovaní iPhone SE 16 GB sme v redakcii zaznamenali taktiež nárast voľnej kapacitu, avšak asi len o 700 MB.

2 fotografie v galérii Z nového súborového systému budú ťažiť najmä 16 GB iPhony, aj keď sa neuvoľní ani 1 GB (zdroj: redakcia)

Môže za to prechod na nový súborový systém APFS (Apple File System), ktorý je optimalizovaný na pamäte typu flash a je efektívnejší so správou úložiska. IOS 10.2 a predošlé používali súborový systém HFS+.

Operačný systém iOS 10.3 už Apple distribuoval. Pre aktualizovanie softvéru vášho iPhonu zavítajte do nastavení telefónu.