Test LG K4 (2017): Značkový 5-palec za 120 eur

LG tento rok oživuje cenovo dostupnú líniu „K”. Po nami nedávno testovanom modeli K10 sa pomaly dostáva na trh aj omnoho lacnejšie LG K4. Príťažlivú cenovku je cítiť, to by však menej náročným záujemcom vadiť nemuselo. A ako bonus by dostali zaujímavý dizajn a vymeniteľnú batériu.

Nie, nie je to senzor

Papierik pod krytom je retro: V skupine smartfónov, kde cena hrá prím, si výrobcovia nemôžu dovoliť lákať na drahé výrobné materiály. Aj s plastom sa ale dá zahrať dobré divadlo. Výrazné drážkovanie na zadnej strane pôsobí zaujímavo a telefónu dodáva trochu šťavy. Plast so sebou prináša tiež výhodu v podobe nízkej hmotnosti, 138 gramov je na 5-palcový smartfón veľmi pekné číslo. Škoda len miernej vôle zadného krytu, ktorú sme museli doštelovať papierikom ako za starých čias.

16 fotografií v galérii Dizajn sa vydaril. LG K4 je dôkazom, že aj telefón za 120 eur môže vyzerať k svetu

Odomyká sa vzadu: Umiestnenie klávesov na zadnej strane nie je u LG žiadnou novinkou. Práve naopak. Svoj najväčší rozmach zažilo už pred niekoľkými sezónami a výrobca už od neho pri niektorých modeloch ustúpil. Pri LG K4 prichádza také polovičné riešenie. Tlačidlá pre regulovanie hlasitosti sú už osadené do ľavej hrany smartfónu, pod šošovkou foťáku sídli iba zámok displeja.

Odtlačky nezosníma: Hlavné tlačidlo na zadnej strane síce vyvoláva pocit, že vie zároveň aj čítať odtlačky, to nám ale LG nedoprialo. K4 túto funkciu nemá, rovnako ako európska verzia drahšieho modelu K10. Pokiaľ sa vám nutnosť zdvíhania mobilu zo stola kvôli oživeniu displeja nepáči, tlačidlo vzadu nahradí dvojité poklepanie prstom po obrazovke. Toto je šikovné riešenie a sme radi, že preniklo aj do najnižších tried.

16 fotografií v galérii Tlačidlo na zadnej strane nesníma odtlačky

Známa dvojica: LG K4 nepodstúpilo modernizáciu svojich konektorov, mobil je pripravený na klasické slúchadlá s 3,5-milimetrovým jackom a microUSB kábel, respektíve nabíjačku. Kým pri drahších telefónoch vyšších tried by sme to už asi kritizovali, pri smartfóne s cenou 120 eur to vôbec neprekáža.

16 fotografií v galérii Výmeny príslušenstva sa netreba báť, prítomné sú klasické konektory

Dovolí nazrieť dnu: Drobná vôľa plastového krytu naznačuje, že máme prístup do útrob a teda aj k batérii. Smartfóny, ktoré umožňujú tento kedysi samozrejmý úkon, by sme dnes už spočítali za pár sekúnd. Berieme to ako veľké plus.

16 fotografií v galérii Pre výmenu SIM karty je potrebné odstrániť zadný kryt

Sparťanský hardvér

Radšej menšiu uhlopriečku: Jednou z najnepríjemnejších vlastností, s ktorými sa u K4 bude treba zmieriť, je rozlíšenie displeja. Hodnota 480 x 854 bodov by bola celkom v poriadku, pokiaľ by IPS panel nemeral po uhlopriečke celých päť palcov. Takto sa dostávame k hustote zobrazenia, ktorá podlieza 200 ppi a to už znamená viditeľný raster. Bohužiaľ, doba pokročila a takto nízke rozlíšenie je už slabé aj na low-end. Chválime aspoň verné podanie farieb.

16 fotografií v galérii Odlesky z krycieho sklíčka musí prebíjať vysoký jas

Pamäťovky potešia: Moderné súčiastky sa neukrývajú ani vo vnútri zariadenia. Parametre ako 1,1-gigahertzové štvorjadro, čipset Snapdragon 210 a 1 GB pamäte RAM sa už snáď podliezť ani nedali. Poteší jedine podpora pamäťových kariet microSD, ktoré rozširujú internú pamäť o kapacite 8 GB. Z tej si ešte veľkú časť odhryzne systém.

16 fotografií v galérii Benchmark Antutu hovorí jasne, na náročnejšiu prácu mobil vhodný nie je

Systém sa trápi: Android vo verzii 6.0.1 Marshmallow nie je z použitých komponentov nadšený, čo nám dáva najavo už hneď po rozbalení. Jeho reakcie sú pomalé, čakáme aj na základné úkony a multitasking je ako za trest. Rozlúčiť sa treba aj s graficky náročnejšími hrami či aplikáciami, ktoré vyžadujú vyšší výkon.

Grafická nadstavba je zbytočná: Vzhľadom k situácii pod kapotou si mohol výrobca odpustiť výraznú grafickú nadstavbu a tých zopár predinštalovaných appiek, ktoré veľa úžitku neprinášajú. Cieľová skupina by sa bez virtuálneho obchodu SmartWorld, balíka Polaris Office či Evernote určite zaobišla. Rovnaký názor máme aj na viacero Google služieb, o tom ale rozhodujú páni v inej firme, nie LG.

16 fotografií v galérii LG ponúka na výber aj jednoduchšiu podobu domovskej obrazovky

S obstojnou výdržou

Foťák neprekvapuje: LG K4 ponúka presne taký foťák, ako by sme čakali od telefónu v tejto triede. Snímač zvláda fotky v rozlíšení 5 Mpx, a to pri svetelnosti f/2.6. Pomáha mu automatické zaostrovanie, HDR režim a v tme i drobná LED dióda. Predná kamera taktiež zhotoví snímky v rozlíšení 5 Mpx, no s o chlp horšou svetelnosťou f/2.7. Maximom pre video je HD (720p) s frekvenciou 30 snímok za sekundu.

16 fotografií v galérii Foťáku by sa zišlo viac “zábavných” nastavení

Na momentky stačí: Kvalita je na momentky či sociálne siete postačujúca, samozrejme v rámci technických limitov. Detaily sa zlievajú až pri zoomovaní, o niečo viditeľnejšie sú prepaly pri protisvetle. Šero či nočné scény sú tradične najväčším nepriateľom. Z pohľadu cieľovky by sme privítali pestrejšie farby a zopár farebných filtrov priamo v rozhraní foťáku. Kvôli foteniu si ale tento telefón isto nikto kupovať nebude.

16 fotografií v galérii LG K4: Testovacia snímka

Neodpadne po pár hodinách: Keďže mobil neláka na pokročilé multimediálne funkcie a ani na náročnejšiu prácu, batéria s kapacitou 2 500 mAh rozumne pokrýva bežnú prevádzku. Nabíjačku zrejme nebudete potrebovať každý večer, nám ju stačilo vyťahovať každý druhý. V prípade potreby sa dá využiť aj šetriaci režim.

16 fotografií v galérii Batéria má kapacitu 2 500 mAh. V prípade potreby ju viete rýchlo vymeniť za druhú a tak si výdrž predĺžiť

Hodnotenie: Pomôžu operátori

LG K4 je low-end, ktorý vyhovie iba najmenej náročným používateľom. Intenzívnejšiu a náročnejšiu prácu znemožňuje pomalý systém, s čím treba pri kúpe počítať. Časom sa to pritom rozhodne zlepšovať nebude, skôr naopak. Sme si však istí, že sa novinka bude dobre predávať. Už teraz sa dostala do ponuky Telekomu a v budúcnosti ňou zrejme nepohrdne ani Orange. A to vie odbyt slušne nakopnúť.

Pokiaľ vám nakupovanie cez akciové ponuky nie je po chuti, v cenovej hladine do 150 eur sa dá nájsť niekoľko zaujímavejších čínskych kúskov. Naším favoritom je Xiaomi Redmi 3 či Redmi 4A, zopár e-shopov ponúka za takúto sumu dokonca aj populárny, i keď starší Huawei P8 Lite. Pozor však na príliš lacné ponuky. Predajcovia vás môžu nepekne nachytať. Podrobne o nečestných praktikách písal Ján Trangel v samostatnom článku.

V skratke Smartfón, ktorého hlavnou zbraňou je cena. Za 120 eur neponúkne nič prevratné a nesplní vysoké nároky, majitelia sa však budú tešiť aspoň zo zaujímavého dizajnu či celkom slušnej výdrže vymeniteľnej batérie. Dôležité prednosti Zaujímavý dizajn

Vymeniteľná batéria

Podpora microSD kariet

Zapnutie dvojitým poklepaním na displej

Nízka cena Hlavné nedostatky Pomalé reakcie systému

Nízke rozlíšenie displeja

Vôľa zadného krytu