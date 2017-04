Test Honor 6X: Výborná ponuka za 260 eur

ODPORÚČAME Duálny fotoaparát, 3 GB RAM aj kvalitný 5,5-palcový displej za 260 eur? To bude konkurencia ťažko dorovnávať.

Smartfóny Honor, ktoré má už niekoľko rokov na svedomí čínsky Huawei, sme vždy chválili za veľmi dobre zvládnutú cenovú politiku. Do strednej a nižšej strednej triedy prinášali funkcie, ktoré konkurencia považovala za veľký luxus. Či už išlo o kovovú konštrukciu alebo snímač odtlačkov, Honor ich v týchto cenových skupinách začal ponúkať medzi prvými.

Podobnou cestou sa vydáva aj model 6X. Za sumu výrazne podliezajúcu 300 eur dostaneme napríklad dve šošovky foťáku na zadnej strane.

Test Honor 5X: Kov za 250 eur Veľký FullHD displej, kov a senzor odtlačkov iba za 250 eur. Ako funguje takáto kombinácia v podaní značky Honor?

Veľký a kovový

Dizajn bez nápadu: Zrejme sa nenájde nikto, kto by na Honor 6X povedal, že sa po dizajnovej stránke naozaj vydaril. Neznamená to, že by bol škaredý, to určite nie. Len máme pocit, že jeho krivky a tvary už vidíme asi stý raz, pričom ten prvý raz bol už pekne dávno. Mobil má kvalitnú a pevnú kovovú konštrukciu, no chýba mu nápad. Na druhej strane, ak vám desiatky týchto zariadení nekolujú rukami tak ako nám, možno vám to príliš vadiť nebude.

18 fotografií v galérii Dizajnu chýba nápad, nezaujal nás

Už nereže: V konštrukcii však predsa len nastala jedna dôležitá zmena oproti predchodcovi, modelu 5X. Nepríjemne ostré hrany sa zaoblili, čo naše dlane jednoznačne potešilo. Po ergonomickej stránke nemáme smartfónu čo vyčítať.

18 fotografií v galérii Honor 6X v dlani nereže tak ako jeho predchodca

Senzor stále vzadu: Zatiaľ čo Samsung presunul senzor odtlačkov spredu dozadu, Huawei to v P10 a P10 Plus urobil naopak. Honor 6X takouto zmenou neprešiel aj napriek tomu, že pochádza z rovnakých dielní. Snímač je umiestnený pod šošovkami foťáku, funguje rýchlo, prst si ho ľahko nájde a miesto sa našlo aj pre zopár extra funkcií.

Podržaním vieme nasnímať fotku, zdvihnúť hovor či zastaviť budík. Posúvaním prsta po jeho ploche zase otvoríme notifikačné centrum alebo prehliadame galériu s fotkami.

18 fotografií v galérii Senzor odtlačkov je stále vzadu

Zvládne staré príslušenstvo: Modernizácia v spodnej časti mobilu nenastala, namiesto USB-C máme k dispozícii klasický MicroUSB konektor. Pre cieľovku je to skôr výhodou ako nevýhodou, obmenu príslušenstva môžu budúci majitelia ešte na nejaký ten rok odložiť.

18 fotografií v galérii Staršie príslušenstvo nemusíte vymieňať, tu sa zatiaľ na USB-C nepresedlalo

Schopný hardvér

Výborný displej: IPS panel o uhlopriečke 5,5 palca pracuje s FullHD rozlíšením, čo mu stačí na hustotu zobrazenia ľahko nad 400 ppi. Chválime vysokú maximálnu úroveň jasu, verné podanie farieb aj široké pozorovacie uhly.

18 fotografií v galérii IPS panel je dobre čitateľný aj za slnečnejších dní

Zvládne aj náročnejší režim: Ani v hardvérovej výbave sa nerobili nečakané škrty. Osemjadrový procesor dopĺňajú 3 GB pamäte RAM, použitý je čipset z vlastnej dielne - HiSilicon Kirin 655. V benchmarku Antutu získal smartfón skóre prekračujúce 57-tisíc bodov, čo znamená zdravú nižšiu strednú triedu. S takýmto výsledkom sa už dá uvažovať aj o graficky náročnejších hrách, i keď to nebude dychberúci zážitok.

18 fotografií v galérii Za hardvér sa smartfón nemusí hanbiť, systém poháňa bez problémov

Opäť kopec zbytočností: Hardvér si však predovšetkým dobre poradí so systémom Android, ktorý je zatiaľ prítomný v staršej verzii 6.0. Aktualizácia na Nougat je v pláne, škoda, že to výrobca nestihol vybaviť ešte pred uvedením na trh. S novším Androidom príde aj novšia verzia nadstavby EMUI. Zaobišli by sme sa bez nej, samotná úprava systému ale nie je úplné zlo. Viac nás trápia nadbytočné aplikácie, čerešničkou na takto pokazenej torte sú predinštalované demoverzie viacerých hier. Tento zvyk už dávno mal skončiť v prepadlisku dejín.

18 fotografií v galérii Za takéto kvantum predinštalovaných appiek by sa mal výrobca hanbiť

Pridajte sa k nám na Facebooku. FACEBOOK FANPAGE

Foťák je najdôležitejší

Láka na dve oči: Dvojica šošoviek na zadnej strane predstavuje pre Honor 6X najväčšiu konkurenčnú výhodu, v tejto cene je to skrátka vysoký nadštandard. Od mobilu ale netreba očakávať špičkové fotografické výkony na úrovni modelu P10. V prípade drahších súrodencov je použitá dvojica 12Mpx snímačov, z ktorých jeden má na starosti čiernobiele odtiene. 6X disponuje jednou 12Mpx a jednou 2Mpx šošovkou, pričom druhá menovaná slúži iba na snímanie hĺbky poľa. Postará sa o zaujímavý bokeh efekt s rozmazaným pozadím.

18 fotografií v galérii Dve šošovky foťáku sú pred konkurenciou výhodou

Slušné výsledky: Na telefón za 260 eur fotí novinka vynikajúco, snímkam nechýba farebná sýtosť, statočne bojujú s prepalmi a púšťajú sa aj do detailov. K dispozícii máme HDR režim a dokonca aj manuálne nastavenie parametrov ako je rýchlosť uzávierky či ISO. Video zhotovíme vo FullHD pri 20 snímkach za sekundu.

18 fotografií v galérii S foťákom sa dá vyblázniť, možností je veľa

Nabíja sa dlho: Batéria už tradične nie je vymeniteľná bez servisného zásahu, ponúka ale slušnú kapacitu 3 340 mAh. Smartfón nám stačilo nabíjať každý druhý večer, pričom sme ho ani nemuseli príliš šetriť. Čo sa nám však nepáči, je doba nabíjania. Z nuly na sto to trvá viac než 2,5 hodiny.

18 fotografií v galérii Honor 6X: Testovacia snímka

Viac ukážkových fotografií nájdete v galérii >>>

Hodnotenie: Skvelá ponuka

Honor pokračuje v tradícii malých cenových šokov. Model 6X je za 260 eur veľmi lákavou ponukou. Akákoľvek zaujímavá funkcia navyše je to, čo môže v tejto triede urobiť rozdiel medzi prepadákom a mimoriadne úspešným modelom. Novinka to skúša s duálnym foťákom, čo vôbec nie je zlý nápad. Ak ešte nemáte plné zuby generického dizajnu a nevadí vám zdĺhavé nabíjanie, kúpu určite neoľutujete.

Pokiaľ o kúpe Honor 6X uvažujete, skúste zvážiť aj konkurenčné ponuky. Napríklad Xiaomi Redmi Note 4 alebo čerstvá novinka Moto G5 Plus rovnako ponúkajú veľmi dobrý pomer ceny a výkonu. Občas v tejto cene môžete zohnať aj výbehový model vyššej triedy. Pozor len na predajcov, ktorí sa ceny snažia podliezať nečestnými spôsobmi. Podrobne sme sa tejto téme venovali vo veľkom článku.

V skratke Honor 6X je naozaj výhodnou ponukou. Výrobcovi sa podarilo už s uvádzacou cenou zmestiť do 260 eur a pritom príliš nešetriť na hardvéri ani na konštrukcii.



Práve naopak, pridáva aj niečo extra - duálny foťák. Mrzieť môže snáď iba absencia rýchleho nabíjania a zastaraný a nudný dizajn. Dôležité prednosti Kvalitné materiály a pevná konštrukcia

5,5-palcový FullHD displej

Dostatočne výkonný hardvér

Dobrá výdrž batérie

Duálny fotoaparát Hlavné nedostatky Dizajn bez nápadu

Chýba rýchle nabíjanie

Zatiaľ so starším Androidom 6.0