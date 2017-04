Nová vlajková loď príde čoskoro, potvrdilo Xiaomi

Novinka od čínskej firmy je známa ako Xiaomi Mi 6. Príde ešte tento mesiac.

Podľa všetkého len niekoľko dní nás delí od predstavenia novej vlajkovej lode od čínskej firmy Xiaomi. Pôjde o dlhšie očakávaný model (alebo celú líniu produktov) Xiaomi Mi 6.

Predstavenie Xiaomi Mi 6 ešte tento mesiac mal oficiálne potvrdiť priamo šéf firmy Lei Jun. Na tému upozorňujú GSMArena.com či Gizchina.com.

Chystaný Xiaomi Mi 6: Unikli ďalšie detaily, má dostať aj verziu Plus Čínsky výrobca podľa najnovších správ ponúkne nielen základný model Mi 6, ale aj verziu Mi 6 Plus.

Presnejšiu informáciu o termíne predstavenia nezverejnil, no predpokladajú sa termíny 11. či 18. apríl. Samotné aprílové predstavenie Mi 6 by nebolo veľkým prekvapením, tento mesiac sa spomínal pomerne často.

Otáznik však visí nad konfiguráciou nového Mi 6. Údajne by minimálne jeden model nemusel disponovať čipsetom Snapdragon 835, aby mohol prísť do predaja skôr. Celkovo to vyzerá podľa dostupných správ momentálne tak, že čipsetov Snapdragon 835 bude na trhu nedostatok – a to aj pre Samsung Galaxy S8.

Mi 6 by mal disponovať 30-megapixelovým hlavným fotoaparátom aj zvýšenou odolnosťou voči prachu a vode (stupeň krytia IP68). Možno sa tiež dočkáme predstavenia minimálne dvoch základných modelov Mi 6: s 5,15-palcovým displejom a väčšieho „Mi 6 Plus“ s 5,7-palcovým displejom.