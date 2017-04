Nové iPhony vraj dostanú True Tone displeje

Technológia bola prvýkrát použitá v 9,7-palcovej verzii iPadu Pro.

Posledná generácia iPhonov, ktorá bola predstavená 7. septembra 2016, patrí do skupiny tých najvýkonnejších smartfónov na svete. A keďže väčšina používateľov považuje siedmy iPhone za dokonalý, na internete sa objavujú dohady o tom čo nové prinesie nový iPhone.

Na webe sa objavili ďalšie zaujímavé informácie ohľadne výbavy iPhonov pre tento kalendárny rok. Zdroje uvádzajú, že podľa všetkého by to mal využívať True Tone displeje a tiež 3D senzory pre rozoznávanie tvárí. Novinku priniesol portál 9to5 Mac.

Apple vraj chystá vlastné grafické čipy nielen pre iPhony Firma by sa mohla odpútať od súčasného dodávateľa v horizonte najbližších dvoch rokov.

True Tone technológia prináša zariadeniam schopnosť korigovať farby displeja v závislosti od svetelnosti okolitého prostredia. Vďaka True Tone dokáže klasický OLED displej prispôsobiť farby farebnosti okolia. V Apple produktoch bola technológia použitá prvýkrát v iPad Pro 9,7-palcovej verzii a tvorcovia ju vo veľkom zrejme implementujú už v ďalších verziách populárneho telefónu.

1 fotografia v galérii Technológia True Tone v praxi (Zdroj: Macstories)

True Tone mala byť súčasťou už iPhonu 7 a 7 Plus. No ako je známe, súčasnú generáciu smartfónov od Apple ešte obišla. Ak bude technológia implementovaná do iPhone 7s a iPhone 7s Plus, odborníci predpokladajú, že senzory bude dodávať rakúska spoločnosť AMS.

Rozšírená realita vďaka dvom senzorom

Trendom súčasnosti je aj stále rozvíjajúca sa rozšírená realita. Na rozdiel od virtuálnej reality je jednoduchšie implementovateľná a zároveň menej náročná na výrobu. Týmto smerom sa zrejme uberie aj ďalšia generácia iPhonov.

Podľa najnovších informácií by mal mať „iPhone 8“ dva senzory na oboch stranách telefónu, na prednej a na zadnej. Vďaka nim sa tak telefón naučí rozoznávať svoje okolie a všetky aplikácie rozšírenej reality by tak mali presnejšie implementovať 3D objekty do živého prostredia. Okrem toho by mali byť senzory schopné rozoznávať tvár a to dokonca trojdimenzionálne.

iPhone 7s, 7s Plus, a iPhone 8 by mali byť predstavené v septembri tohto roka.