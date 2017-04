Nubia Z17 mini: 6 GB RAM, duálny fotoaparát

ODPORÚČAME Kompaktnejšia novinka so sebou prináša napríklad aj 5,2-palcový Full HD displej.

Čínska spoločnosť ZTE podľa predpokladov oznámila nový high-endový smartfón, ktorý bude spadať do jej línie produktov Z Series v rámci firemnej značky Nubia. Novinka bude napokon na trhu známa pod označením Nubia Z17 mini, písal web Fonearena.com.

Zariadenie Nubia Z17 mini bolo predstavené na domácom čínskom trhu. Spoločnosť pritom pred krátkou dobou predstavila trojlístok nových telefónov.

Nubia Z17 mini okrem iného prináša 5,2-palcový displej s Full HD rozlíšením a 2,5D zakriveným sklom. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset Snapdragon 652, resp. 653, ktorý je párovaný so 4 alebo hneď 6 GB operačnej pamäte RAM. Vnútorný flash priestor má len jednu kapacitu (64 GB), pričom v prípade potreby ho môžeme rozširovať pomocou pamäťových kariet microSD.

2 fotografie v galérii Nubia Z17 mini

Novinka s kovovým unibody dizajnom (hrúbka len 7,45 mm) ďalej prináša na zadnej strane duálny hlavný fotoaparát. Pozostáva z dvojice 13-megapixelových senzorov, pričom jeden zachytáva snímky vo farbe a druhý je monochromatický. K dispozícii máme aj ultra rýchly focus (do 0,1 sekundy). Predná „selfie“ kamera je 16-megapixelová.

Zariadenie ponúkne aj snímač odtlačkov prstov, voliteľnú podporu dvoch SIM kariet (cez hybridný SIM slot) a operačným systémom je Android 6.0 (Marshmallow) s nadstavbou Nubia UI 4.0. Batéria má kapacitu 2 950 mAh, podporované je rýchle nabíjanie.

2 fotografie v galérii Nubia Z17 mini

Nubia Z17 mini sa bude dodávať na trh vo farebných prevedeniach „Elegant Black“, „Black with Gold“, „Champagne Gold“ a tiež „Red“. Verzia so 4 GB RAM a čipsetom Snapdragon 652 sa má ponúkať za odporúčanú cenu zhruba 230 eur po prepočte, kým model so Snapdragon 653 a 6 GB RAM vyjde na zhruba 270 eur po prepočte. Ceny sú platné pre čínsky trh. Predaj odštartuje 13. apríla.