Podiely Androidov: Nougat sa derie vpred. Ale pomaly

Aktuálne podiely najnovšej generácie operačného systému Android od Google sú naďalej pomerne nízke.

Aj v začiatkom mesiaca apríl spoločnosť Google zverejnila aktuálne štatistiky podielov jednotlivých verzií (generácií) svojho operačného systému Android.

Dávajú možnosť vytvoriť si lepšiu predstavu o tom, ktoré verzie Androidu ľudia momentálne reálne používajú – štatistiky totiž vychádzajú z údajov od zariadení, ktoré za určité obdobie aspoň raz navštívili (kontaktovali) oficiálny obchod platformy – čiže Google Play Store.

Posledné mesiace sa sleduje predovšetkým to, ako postupuje dopredu najnovšia verzia operačného systému Android (ktorá je všeobecne dostupná, keďže Google už kuchtí novú generáciu známu ako Android O).

Celkové podiely generácie s kódovým označením Nougat síce zase relatívne poskočili z hodnoty 2,8 na 4,9 percenta, no miera rozšírenia Androidu 7.x na zariadeniach je rozhodne za očakávaniami. Najmä kvôli tomu, že vyššie spomínaný Android O už klope na dvere.

Lídrom medzi jednotlivými generáciami Androidu naďalej zostáva línia Lollipop. Jej kombinované podiely sa pohybujú momentálne na úrovni 32 percent. V tesnom závese je línia Marshmallow (6.0x), ktorá však v porovnaní s predchádzajúcimi štatistikami veľmi mierne poklesla – z 31,3 na podiel 31,2 percenta.

V popredí ešte nájdeme líniu KitKat s aktuálnym podielom 20 percent (pokles o 0,8 percenta), kombinované podiely generácie Jelly Bean ešte stále prekonali hranicu 10 percent.

Zvyšné generácie Androidu sú už v štatistikách viac-menej do počtu, no vzhľadom na celkový počet mobilných telefónov so systémom Android ide stále o veľký počet používateľov. Podiely starých verzií Ice Cream Sandwich a Gingerbread sú momentálne na úrovni 0,9 percenta (svorne pokles o jednu desatinu v porovnaní s marcovými štatistikami).