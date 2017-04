Siri od Apple bude možno počúvať iba majiteľa telefónu

Definovanie špecifickej frázy a rozpoznávanie hlasových parametrov by malo zabezpečiť identifikáciu konkrétnej osoby.

Virtuálna asistentka Siri je v niektorých prípadoch užitočná, no zároveň predstavuje isté riziko narušenia súkromia. Ovládať Siri totiž môže aktuálne každý, nie iba majiteľ telefónu. Apple by tento prístup údajne rád zmenil pretože si podal prihlášku na patent, píše web Patently Apple.

Momentálne platí, že aktivovať Siri môže cez povel „Hey Siri“ každý, kto je v dosahu iPhone. Siri počúva všetkých a nereaguje len na pokyny majiteľa čo znamená, že aj cudzí človek môže cez Siri otvoriť napríklad galériu s fotkami a prezerať si súkromné fotografie.

1 fotografia v galérii Siri v budúcnoti bude možno počúvať len majiteľa telefónu (ilustračný obrázok, zdroj: Dreamstime)

Výrobca iPhonov však v novom patente popisuje riešenie, ktoré počíta s použitím špecifickej frázy a autentifikáciou unikátneho hlasu, ktoré majú zabezpečiť, že Siri bude poslúchať iba majiteľa telefónu. Frázou by bolo konkrétne slovo či skupina slov, ktoré by slúžili pre aktivovanie Siri namiesto „Hey Siri“.

Pri nahrávaní frázy by si zariadenie uložilo však nie len samotnú frázu, ale zaznamenalo by z nej aj hlasové charakteristiky používateľa. Siri by tak bola spustená len v prípade patričnej kombinácie frázy a hlasu používateľa.

Ak systém usúdi, že nejde o hlas majiteľa, požiada používateľa o odtlačok prsta cez Touch ID alebo o zadanie číselného kódu. Rozpoznávanie hlasu je však momentálne stále náročnou úlohou a nie je isté, či ho Apple implementuje do iPhonov. U iOS 11 sú však sľubované pokročilé vylepšenia hlasovej asistentky Siri.