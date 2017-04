Podporu funkcie Autofill v Androide O už potvrdila aj služba LastPass

V novej verzii obľúbeného mobilného operačného systému sa veľkých zmien dočkajú aj správcovia hesiel. Ich riešenia totiž budú podporované na úrovni systému.

Spoločnosť Google minulý mesiac nečakane zverejnila vývojársky náhľad pripravovaného Androidu O. A hoci noviniek nájdeme v systéme hneď niekoľko, jednou z najzaujímavejších je rozhodne funkcia Autofill, teda priama podpora aplikácií spravujúcich heslá. Príkladom môže byť softvér LastPass, ktorý teraz podporu spomínanej funkcie aj oficiálne potvrdil. Téme sa venoval web GSM Arena.

Dátum implementácie ani ďalšie podrobnosti však služba nezverejnila. Vieme len, že na podpore začnú pracovať ešte pred oficiálnym uvedením Androidu O a používatelia si okrem zadávania hesiel uľahčia aj vypĺňanie formulárov s adresami či kreditnými kartami.

1 fotografia v galérii V Androide O si používatelia v Nastaveniach jednoducho zvolia aplikáciu, ktorá má namiesto nich vypĺňať polia s heslami či adresami (zdroj: LastPass)

Súčasné riešenie má svoje „muchy“

Aplikácia služby LastPass pre Android v súčasnosti na detekciu a vypĺňanie polí s heslami využíva Služby dostupnosti, čo zaťažuje procesor zariadenia. Navyše to znamená, že používateľ musí softvéru udeliť dodatočné povolenia.

S príchodom Androidu O by sa ale situácia mala zmeniť. Google totiž podobné aplikácie v novom systéme podporuje priamo, čo by malo vyústiť do menších hardvérových nárokov, lepšej bezpečnosti a väčšieho pohodlia pri používaní.