Chystaný Xiaomi Mi Max 2: Nový zdroj spresnil parametre

Novinka by mohla byť predstavená čoskoro.

Čínska firma Xiaomi by mala už čoskoro predstaviť svoje nové vlajkové lode Mi 6 a Mi 6 Plus, no priestor možno dostane aj smartfón, ktorý sa tak často v médiách neskloňuje. Pôjde o ďalšiu generáciu veľkého tabletofónu Mi Max 2.

Predchádzajúce správy sa opierali napríklad o údaje z porovnávacích testov. Najnovší zdroj však koriguje vybrané informácie.

Predovšetkým má dôjsť ku korekcii z pohľadu nasadeného čipsetu. Ako uvádza web Gizchina.com, hoci to vyzeralo na nasadenie čipsetu Snapdragon 660, napokon vraj tabletofón bude využívať „len“ model Snapdragon 626. Napriek tomu by nemuselo ísť celkom o sklamanie. Snapdragon 626 ponúkne vyšší výkon ako Snapdragon 625 pri zachovaní nízkej spotreby. Batéria by mala mať navyše kapacitu 5 000 mAh.

1 fotografia v galérii Xiaomi Mi Max

Mi Max 2 ďalej údajne ponúkne 6,44-palcový displej s Full HD rozlíšením, 12-megapixelový hlavný fotoaparát (senzor Sony IMX378 – podobne ako pri Mi 5s) či 5-megapixelovú „selfie“ kameru. Operačným systémom má byť už platforma Android 7.1.1.

Predpokladaná cena veľkého tabletofónu by sa mohla pohybovať nad hranicou 200 eur, resp. do 250 eur po prepočte.