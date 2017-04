Nový OnePlus 5 vraj ponúkne až 8 GB RAM

Prítomný bude aj výkonný čipset a zrejme aj duálny fotoaparát na zadnej strane.

Aktuálne vlajkové lode čínskeho výrobcu OnePlus sú modely OnePlus 3, respektíve OnePlus 3T. Nástupca však klope na dvere a najnovšie špekulácie hovoria až o 8 GB operačnej pamäti, informuje čínsky portál Pcpop.

Nešlo by však o veľké prekvapenie, pretože oba aktuálne modely nesú 6 GB RAM, čím patrili vo svojej dobe k lídrom v oblasti kapacity RAM. OnePlus 3 bol zároveň jedným z prvých telefónov, ktoré mali takto veľkú operačnú pamäť.

OnePlus 5 by taktiež mohol znovu patriť medzi prvé smartfóny s rekordnou kapacitou RAM. Prvenstvo však zrejme bude patriť firme Asus, ktorá na CES 2017 predstavila vlastný smartfón s 8 GB RAM – Zenfone AR ZS571KL. Dostupný by mal byť ešte tento mesiac.

Okrem štedrej RAM sa od novinky OnePlus očakáva čipset Snapdragon 835 s grafickou časťou Adreno 540. Displej by mal mať rozlíšenie 1 440 × 2 560 pixelov. Tu pôjde taktiež o posun vpred oproti Full HD rozlíšeniu. Vzadu by sme mali očakávať duálny fotoaparát s nedefinovaným rozlíšením.

Nový model by mal niesť označenie OnePlus 5 a nie OnePlus 4, ako by sa po OnePlus 3/3T očakávalo. Štvorka však v Číne predstavuje nešťastie a výrobca ju tak zrejme preskočí. Novinka by sa na trhu mala objaviť niekedy v druhej polovici roka, pričom o cene sa hovorí, že bude nižšia ako 500 eur.