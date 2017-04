Chystaný Moto E4: Toto by mal ponúknuť

Okrem modelu Moto E4 má byť predstavený aj smartfón Moto E4 Plus.

Nový prírastok do línie Moto E od Motoroly by sa mohol objaviť v krátkej dobe. Na trhu má byť známy ako Moto E4, pričom podľa všetkého bude predstavený aj väčší (a lepšie vybavený) Moto E4 Plus.

Kým vybrané parametre ohľadne Moto E4 a Moto E4 Plus už unikli napríklad z materiálov amerického FCC, najnovšie správy sa opierajú o údaje uniknuté z indonézskeho certifikačného orgánu P3DN. Na tému upozorňujú Gizmochina.com či Phonearena.com.

V materiáloch P3DN sa pritom špeciálne spomína model Moto E4, ktorý tu vystupuje pod označením „Moto XT 1755“.

Okrem iného má disponovať 5-palcovým displejom s nižším rozlíšením 854 × 480 pixelov, čipsetom MediaTek MT6737m, 4 GB RAM a 16 GB vnútorného flash priestoru. Hlavný fotoaparát má byť 5-megapixelový, predná kamera 2-megapixelová. Operačným systémom bude Android 7.0 Nougat už v základnej výbave.

Médiá však prízvukujú nejasnosti najmä okolo batérie. V materiáloch P3DN sa spomína batéria s kapacitou len 2 300 mAh.

Pôvodné informácie z FCC však naznačovali, že E4 ponúkne batériu s pomerne vysokou kapacitou 4 000 mAh a model E4 Plus dokonca 5 000 mAh.