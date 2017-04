Lacné Moto C a Moto C Plus: Unikli detailné parametre

Novinky budú okrem iného využívať už operačný systém Google Android 7.0.

Ponuka Motoroly by sa čoskoro mala rozšíriť o dvojicu (lacných) smartfónov Moto C a Moto C Plus.

Treba ale poznamenať, že podľa niektorých médií ide iba o iné označenie modelov Moto E4 a E4 Plus. Nie je však vylúčená ani alternatíva, že ide síce o zhodné produkty, ale zároveň pre rôzne trhy. Informácie sa zatiaľ rozchádzajú. Na tému upozorňujú GSMArena.com či Fonearena.com.

Chystaný Moto E4: Toto by mal ponúknuť Okrem modelu Moto E4 má byť predstavený aj smartfón Moto E4 Plus.

Moto C aj Moto C Plus však bez ohľadu na to ponúkajú základné parametre. Budú zahŕňať štvorjadrový čipset, 5-palcový displej s nižším rozlíšením, ale na druhej strane už operačný systém Android 7.0 (Nougat).

1 fotografia v galérii zdroj: Evan Blass

Model Moto C pritom príde v dvoch verziách: s 3G aj 4G konektivitou.

Moto C v skratke Displej 5-palcový (854 × 480 pixelov), FWVGA Čipset 3G verzia: štvorjadrový 32-bitový MediaTek (1,3 GHz); 4G verzia: štvorjadrový 64-bitový MediaTek (1,1 GHz) Pamäť 1 GB RAM, 8 alebo 16 GB flash priestoru, podpora microSD kariet Fotoaparát 5 MP s LED bleskom, 4G verzia telefónu aj s autofocusom, predná 2 MP kamera s LED bleskom Konektivita a iné 3G / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, podpora dvoch SIM kariet, 3,5mm jack, FM rádio Operačný systém Google Android 7.0 (Nougat) Batéria 2 350 mAh

Verzia Moto C Plus tentoraz nemá ponúknuť väčšiu uhlopriečku displeja, no vyššie rozlíšenie. Ponúkne aj viac operačnej pamäte RAM či výrazne silnejšiu batériu. Má mať kapacitu 4 000 mAh.

Moto C Plus v skratke Displej 5-palcový (1 280 × 720 pixelov), HD Čipset Štvorjadrový 64-bitový MediaTek (1,3 GHz) Pamäť 2 GB RAM, 16 GB flash priestoru, podpora microSD kariet Fotoaparát 8 MP s LED bleskom, predná 2 MP kamera s LED bleskom Konektivita a iné 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, podpora dvoch SIM kariet, 3,5mm jack, FM rádio Operačný systém Google Android 7.0 (Nougat) Batéria 4 000 mAh

Nové Moto C a Moto C Plus sa majú ponúkať v čiernej, bielej, zlatej aj červenej farbe. Ich oficiálne predstavenie sa očakáva v dohľadnej dobe.