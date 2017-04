Test Moto G5: Slušná ponuka za dve stovky

ODPORÚČAME Snímač odtlačkov, čistý systém, dobrý foťák a niekoľko príjemných bonusov aj v nižšej cenovej triede.

Lenovo v nižších cenových triedach riadne šliape do pedálov. Do kategórie okolo 200 eur stavia nového bojovníka Moto G5 (alebo tiež Moto G piatej generácie). Zaujme predovšetkým dobrým pomerom výbavy k cene a čistým Androidom osloví aj technologických nadšencov, ktorí si radi telefón upravia podľa svojich predstáv.

Určite mohol byť menší

Dizajn rokov minulých: Tvarmi nové Moto G5 nenadchne. Jediným skutočne zaujímavým prvkom je lesklý kovový rám, ktorý lemuje displej. Inak ide o štandardnú tmavú tehličku bez väčšieho nápadu. Displej zariadenia nie je natiahnutý až k okrajom – viditeľné sú rámy po stranách aj veľká brada a čelo.

35 fotografií v galérii Moto G5 veru mohlo byť menšie. Pri držaní máte pocit, akoby ste používali podstatne väčší než päťpalcový telefón

Dobré spracovanie: Továrenské vyhotovenie je na vysokej úrovni. Napriek tomu, že zadný kryt je odnímateľný, celý smartfón drží pevne pokope a vŕzganie sa neozýva ani pri silnom stláčaní či krútení. Zadná časť je lesklá, plastová a hrany mierne zaoblené. Vďaka tomu sa dobre drží v ruke. Niekomu môže prekážať väčšia hrúbka až 9,5 mm.

Slúchadlá pripojíte štandardne: Ovládacie prvky výrobca rozmiestnil rozumne. Tlačidlá pre odomknutie a reguláciu hlasitosti sú na pravej hrane. Ľahko sa nahmatajú a pri stláčaní majú dobrú odozvu. Na vrchnej strane sa nachádza štandardný 3,5 mm konektor pre slúchadlá, dole zase MicroUSB pre nabíjanie a dátové prenosy.

35 fotografií v galérii Tlačidlá na pravej strane sú dobre spracované, ľahko ich nahmatať a pri stláčaní majú dobrú odozvu

Snímač odtlačkov ako hlavné lákadlo: Na prednej strane, pod displejom, má svoje miesto snímač odtlačkov prsta. Je dostatočne veľký a ľahko dostupný. V praxi funguje veľmi dobre – sníma rýchlo a chybovosť je pomerne nízka.

Návyková pomôcka: Aj keď na fotografiách môže vyzerať ako tlačidlo, snímač odtlačkov sa nedá stláčať. Systémové ovládacie prvky sú štandardne virtuálne. Lenovo si ale pripravilo iné triky. Snímač odtlačkov prsta ich dokáže plne nahradiť.

Rýchlym ťapnutím prejdete na domovskú obrazovku, potiahnutím doprava otvoríte ponuku aplikácií, potiahnutím doľava sa vrátite o krok späť. Dlhším podržaním snímača vypnete displej rovnako ako tlačidlom na pravej strane. Táto pomôcka je veľmi šikovná a vysoko návyková. Až nás prekvapuje, že sa podobné ovládanie dávno nestalo štandardom.

35 fotografií v galérii Nahradí snímač odtlačkov prsta virtuálne systémové tlačidlá? Áno, veľmi efektívne a pohodlne!

FullHD!

Ide sa do plného HD: Moto G5 používa päťpalcový IPS displej, ktorý pracuje vo FullHD rozlíšení. Áno, plné HD. V cene pod dve stovky! Lenovo dostáva dobrý bod za snahu, ale práve túto vlastnosť nepovažujeme za zásadnú. Pri 5-palcovej uhlopriečke bohato stačí aj klasické HD. Rozdiel pri pohľade nespoznáte.

35 fotografií v galérii Zadný kryt je možné dať dole a batériu rýchlo vymeniť. To sa už v dnešnej dobe tak často nevidí

Zmena farebného nastavenia: Podstatnejšie je, že displej má slušné pozorovacie uhly a deformácia čiernej farby sa objavuje až pri väčšom náklone. Farebný režim je navyše možné meniť v nastaveniach. Po rozbalení sa nám napríklad zdalo, že biela trošku uteká do červenej, ale zmena režimu zo „Živé farby“ na „Štandardný“ to vyriešila.

Bez zbytočností. Zn: Stabilne

Čistý Android: Veľká pochvala opäť putuje do Lenova za použitie čistého Androidu, tentoraz od začiatku predaja vo verzii 7.0 Nougat. Pri telefónoch predávaných pod značkou Moto sa už čistý Android stal dobrým zvykom. V systéme nie sú žiadne zbytočnosti ani doinštalované dodatočné aplikácie od tretích strán. Minimalizmus výrobca dotiahol k dokonalosti a treba povedať, že telefónu tejto triedy to rozhodne pristane.

35 fotografií v galérii Čistý systém Android bez grafických úprav si vystačí s ikonami na ploche, nemá hlavnú ponuku

Iba Moto akcie: Jediným doplnkom nad rámec toho, čo stvoril Google, je aplikácia nazvaná lakonicky Moto. Jej pomocou sa nastavujú špeciálne vlastnosti smartfónu, ako je spomínané ovládanie systémových funkcií senzorom odtlačkov prsta. Dajú sa nastaviť aj rôznorodé gestá – napríklad potrasenie pre zapnutie pomocného svetla na zadnej strane alebo spustenie foťáku rýchlym otočením zápästia.

35 fotografií v galérii Veľká pochvala putuje do Lenova za citlivo vybraté a dobre použité Moto akcie. Nemusíte ich pritom využívať všetky, pokojne si vyberte tie, ktoré vám vyhovujú, a ostatné vypnite

Informačný displej: Za užitočnejšie však považujeme funkcie informačného displeja. Zobrazujú sa v čase, keď je telefón zablokovaný. Ide o akúsi obdobu always on funkcie, ktorá však nie je aktívna neustále, ale len na vyžiadanie. Zobrazujú sa tam hodiny a informácie o zmeškaných udalostiach. Jednoduché, praktické a v tejto triede rozhodne nie bežné riešenie. Ďalší palec hore pre Lenovo.

Rýchly beh bez padania: Zásadný prínos čistého Androidu vidíme v rýchlom behu systému bez trhania či spomaľovania. To rozhodne nie je štandard v tejto triede, najmä pokiaľ uvážime, že Moto G5 má pod kapotou iba slabučký procesor Snapdragon 430. Má síce osem jadier, v praxi sa ale radí iba do nižšej triedy a jeho devízou je skôr úspora energie než schopnosť rýchleho počítania jednotiek a núl.

35 fotografií v galérii Informačný displej nesvieti neustále, zobrazí sa iba na vyžiadanie – napríklad keď telefón zoberiete do ruky

Dve verzie: Moto G5 sa bude predávať aj na Slovensku v dvoch verziách, ktoré sa líšia veľkosťou operačnej pamäte. Lacnejšia s cenou 199 eur s daňou má 2 GB. My sme testovali o desať europeniažkov drahší model, ktorý má 3 GB operačnej pamäte. A túto investíciu rozhodne odporúčame. 3 GB RAM by už dnes mali byť štandardom a istou zárukou do budúcnosti, že telefón si poradí aj so stále náročnejšími aplikáciami.

Malý vnútorný priestor: Praktickým problémom pri využívaní môže byť malá vnútorná pamäť. Papierovo má 16 GB, po prvom spustení je pre používateľa dostupných asi 9,5 GB. To je dosť málo aj za predpokladu, že v telefóne budete používať kartu formátu MicroSD.

Dve SIM aj pamäťovka súčasne: Lenovo našťastie nešpekuluje so zdieľanými slotmi a Moto G5 má dve plnohodnotné dierky pre NanoSIM a jednu samostatnú pre MicroSD kartu.

35 fotografií v galérii Prvá SIM sa vkladá trošku nešikovne pod pamäťovku. Podstatné ale je, že slot pre druhú SIM nie je zdieľaný, ale výrobca ho dal samostatne

Batériu vymeníte: Moto G5 má vymeniteľný zadný kryt a zároveň aj odnímateľnú batériu. Pokiaľ sa teda jeden 2800 mAh akumulátor vybije, za pár sekúnd ho viete nahradiť druhým.

Dva dni v pohode: Napriek papierovo nie úplne dramatickej kapacite batérie sú pri bežnom používaní reálne dva dni bez nabíjačky. A to aj keď súčasne používate dve SIM karty. Pokiaľ telefón žmýkate a radi sa napríklad hráte, v poriadku, bude to jeden deň. Aj tak je to ale slušný výsledok.

Prekvapivo dobrý foťák

Hlavných 13 Mpx: Na to, že Moto G5 patrí do nižšej triedy, má prekvapivo dobrý foťák. Má 13 Mpx snímač a pýši sa veľmi dobrým ostrením. Aj v plne automatickom režime si vyberá ciele rozumne a po zaostrení dotykom na displej vie objekt „udržať“, aj keď sa pohybuje. Na pomery tejto triedy robí veľmi pekné makro fotky.

35 fotografií v galérii Hlavný foťák má 13 Mpx a automatické ostrenie. Stabilizácia síce chýba, výsledné obrázky sú ale na túto triedu prekvapivo dobré

Bez stabilizácie: Foťák Moto G5 nemá optickú stabilizáciu obrazu. Táto vymoženosť je zatiaľ určená drahším telefónom. Automatika foťáku ale pracuje rozumne a nevolí zbytočne dlhé časy. Vo výsledku teda množstvo rozmazaných záberov nie je až také dramaticky veľké. Cenou za ostrosť je väčšie množstvo šumu – krátku uzávierku musí softvér kompenzovať zvýšením citlivosti.

35 fotografií v galérii Makro fotky idú Moto G5 veľmi dobre. Automatika si prirodzene vyberá objekt, ktorý je viac v popredí, istejšie je ale stále ostrenie dotykom na displej

35 fotografií v galérii Telefón síce má integrovanú funkciu automatického HDR, väčšinou sú ale fotky trošku prepálené. Pri podobných scénach, kde sa striedajú tmavé a svetlé miesta, je vhodné otvoriť manuálny režim a expozíciu si skompenzovať smerom nadol

35 fotografií v galérii Pri dobrom svetle sú fotky krásne ostré, bez šumu a aj dobre detailné. Treba mať na pamäti, že stále hovoríme o telefóne za dve stovky

35 fotografií v galérii V nočných fotkách je vidieť výrazný šum. Veľmi ale oceňujeme, že telefón si nevyberá zbytočne krátke časy uzávierky. Aj bez stabilizácie sú tak fotky rozumne ostré

Hodnotenie: Dobrá ponuka

Moto G5 stavilo všetko na pomer funkčnej výbavy a ceny. Na dizajn príliš nehľadí, pokiaľ to ale pre vás nie je prekážkou, v cene okolo 200 eur v slovenskej distribúcii to je dobrá voľba. Snímač odtlačkov prsta, pekný displej, dobrý foťák, dve SIM a pamäťovka v samostatnom slote... to v tejto cene ešte stále nie je bežné. K tomu dáva Lenovo bonus v podobe čistého a dobre vyladeného systému a niekoľko presne cielených používateľských vylepšení.

Pri výbere pritom rozhodne odporúčame priplatiť 10 eur za model s väčšou operačnou pamäťou. Dnes to síce ešte nie je vyslovená nevyhnutnosť, ale nároky aplikácií sa stále zvyšujú a postupne sa 3 GB môžu stať neoceniteľným pomocníkom pri pohodlnom používaní.

Najväčším súperom je staršie Xiaomi Redmi 3 a jeho novší braček Xiaomi Redmi 4, tam si ale treba preveriť, či daný kus bude fungovať v našich LTE sieťach. Zaujímavou alternatívou môže byť aj Honor 7 Lite. Pri výbere telefónu si ale dajte pozor na serióznosť predajcu – o problémoch s podozrivo lacnými telefónmi sme písali vo veľkom článku.

V skratke Smartfón, ktorý sa v cenovej triede okolo 200 eur snaží zaujať nadštandardnou výbavou.



Ponúkne výborne funkčný snímač odtlačkov prsta, pekný displej, dobrý foťák aj vyladený systém. Jeho dizajn je ale neveľmi zaujímavý a vzhľadom k uhlopriečke je smartfón aj zbytočne veľký. Dôležité prednosti Dobre fungujúci snímač odtlačkov

Úplne čistý Android

Prepracované Moto akcie

Snímač odtlačkov nahradí virtuálne tlačidlá

Prekvapivo dobrý foťák

Vymeniteľná batéria

Priaznivá cenovka Hlavné nedostatky Dizajn bez nápadu

Na dnešnú dobu priveľká hrúbka

Menej ako 10 GB vnútornej pamäte