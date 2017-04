Gionee M6S Plus má prísť čoskoro, zrejme ponúkne silnú batériu

Novinka od Gionee má byť predstavená ešte tento mesiac.

Na dvojicu smartfónov M6 a tiež M6 Plus by mala už čoskoro nadviazať ďalšia novinka od čínskej firmy Gionee. Tentoraz má ísť o model M6S Plus (a zrejme aj M6S). Naznačujú to fotografie, ktoré majú zachytávať pozvánku na prezentáciu. Samotné predstavenie sa má konať 24. apríla, uvádza web Gizmochina.com.

Gionee M6 a M6 Plus: Silné batérie aj 4 GB RAM Novinky od Gionee sa môžu pochváliť batériami s kapacitou 5 000, respektíve 6 020 mAh.

O technických parametroch sa mlčí, no dôležitú rolu zrejme (opäť) zohrá snímač odtlačkov prstov a predovšetkým špeciálny bezpečnostný čip. Ten ponúka až desať vrstiev ochrany našich osobných dát. Bol predstavený spoločne s príchodom M6 a M6 Plus.

2 fotografie v galérii zdroj: KKJ.cn

2 fotografie v galérii zdroj: KKJ.cn

Línia „M“ zároveň znamená „Marathon“, čiže dlhú výdrž na jedno nabitie. Pôvodný M6 Plus disponoval batériou s celkovou kapacitou až 6 020 mAh. Podobnú výbavu zrejme ponúkne aj očakávaná novinka.