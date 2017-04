Telekom spustil volania v 4G sieti. Funguje s topmodelom Samsungu

ODPORÚČAME Zatiaľ je služba VoLTE sprístupnená pre zákazníkov s paušálom. Neskôr aj pre ostatných.

Mobilný operátor Telekom od dnešného dňa komerčne spustil službu VoLTE, ktorá umožňuje volať priamo v 4G sieti. Nevýhodou je málo podporovaných zariadení.

„Prvým rozdielom pri bežnom používaní je rýchlosť spojenia hovoru. Pri VoLTE začne telefón na druhej strane zvoniť približne do dvoch sekúnd. V porovnaní s bežným telefonátom ide o zhruba trojnásobné zrýchlenie,“ uvádza Telekom.

2 fotografie v galérii

Okrem toho pri hovore nedochádza k obmedzeniu dátových spojení ako pri 2G sieti – môžete mať napríklad zapnutú navigáciu a telefonovať. Lepšia má byť aj kvalita zvuku, ktorá vraj umožňuje priniesť lepšie zvukové spektrum, potlačený má byť aj ruch v okolí.

Iba pre dva Samsungy

Pre využitie VoLTE musíte využívať podporované zariadenie. Aktuálne sú to iba zariadenia Samsung Galaxy S7 a Galaxy S7 Edge, ktoré boli zakúpené v Telekome. Využívať ju môžete v celej 4G sieti – dostupná je pre viac ako 87 percent populácie.

„Pre využitie služby VoLTE na existujúcich telefónoch je potrebná aktualizácia firmvéru. Od utorka sa zákazníkom s podporovanými telefónmi zakúpenými v Telekome začnú objavovať výzvy k aktualizácii firmvéru, ktorú je potrebné uskutočniť obvyklým spôsobom,“ informoval operátor.

Aktuálne môžu službu využívať klienti s paušálmi Happy. V ďalšej fáze majú pribudnúť firemní klienti a zákazníci s predplatenou kartou.

Ako si VoLTE aktivovať? Spoločnosť službu postupne aktivuje klientom s podporovaným zariadením – upozorní vás na to aj ikonka „VoLTE“ na displeji telefónu. Možná je aj prednostná aktivácia SMS správou v tvare „VOLTE ZAP“ na číslo 12323. Telekom v tlačovej správe uviedol, že intenzívne pracuje na spustení služby aj pre Samsung Galaxy S8 a S8+. Zároveň majú prísť na rad aj telefóny od iných výrobcov – presné modely operátor neuvádza.

Z konkurencie iba 4ka

Jediným operátorom, ktorý doteraz komerčne ponúkal túto technológiu, je 4ka. VoLTE je ale u nej dostupné iba pre jediný model značky ZTE.

2 fotografie v galérii zdroj: Redakcia

„Ďalšie telefóny sa očakávajú v najbližších mesiacoch, ale všetko závisí od výrobcov telefónov, s ktorými aktívne komunikujeme,“ povedal v minulých týždňoch hovorca 4ky Tomáš Stupavský. O aké modely by mohlo ísť, operátor nespresnil.

Orange sľubuje, že službu spustí aj on – do konca druhého kvartálu tohto roka. O2 má spustiť VoLTE do konca roka.