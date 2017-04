Unikli rendery i parametre zástupcov nižšej triedy Moto C a C Plus

VIDEO Telefóny sú určené najmä pre nenáročných používateľov.

Na verejnosť sa dostali snímky i 360-stupňové video pripravovaných telefónov od Lenova. Moto C a Moto C Plus by pritom svojou výbavou mali patriť k low-endom. Ako informuje Android Authority, obe novinky by mali byť dostupné s operačným systémom Android Nougat. Najnovší únik dopĺňa už existujúce informácie.

Na uniknutých renderoch môžeme vidieť dvojicu veľmi podobných zariadení. Na vrchnej strane nájdeme 3,5mm audio jack a microUSB konektor. Dominantnou zadnej strany telefónov je fotoaparát s LED bleskom, pričom ten je v prípade Moto C (červený telefón), je viac zapustený do tela smartfónu. Na spodnej strane sa nachádza reproduktor. Pod displejom nechýbajú kapacitné tlačidlá.

4 fotografie v galérii Moto C ponúkne menej atraktívnu výbavu (Zdroj: @OnLeaks)

Ďalšie informácie hovoria o tom, že oba smartfóny by mali disponovať 5-palcovým displejom. Zatiaľ čo Moto C však zrejme ponúkne rozlíšenie 854 x 480 pixelov, model C Plus bude mať rozlíšenie 1 280 x 720 pixelov.

Obidva smartfóny bude poháňať procesor z dielne Mediatek. Moto C by mal byť dostupný v 3G aj 4G verzii. V prvom prípade sa bude v útrobách zariadenia nachádzať 32-bitový štvorjadrový SoC čip s taktom 1,3 GHz. Druhá verzia potom dostane do vienka 64-bitový čipset so štyrmi jadrami taktovanými na 1,1 GHz. C Plus bude mať k dispozícii rovnako 64-bitový procesor s taktom 1,3 GHz.

Takmer totožný dizajn, rozdielna výbava

Rozdielna bude aj vnútorná pamäť spomínaných zariadení. Model Moto C by mal byť dostupný v 8 alebo 16 GB variantoch. Moto C Plus bude predávaný len s 16 GB dátovým priestorom. Ani v jednom prípade však nechýba podpora microSD pamäťových kariet.

Telefóny z dielne Motoroly určite neohúria operačnou pamäťou. Moto C ponúkne 1 GB RAM, kým Moto C Plus by mal by mal byť dostupný s 1 alebo 2 GB RAM, v závislosti od konkrétneho trhu.

4 fotografie v galérii Telefón Moto C Plus bude patriť k zástupcom nižšej triedy (Zdroj: @OnLeaks)

Novinky budú vybavené dvojicou fotoaparátov. Nechýba predná selfie kamera s rozlíšením 2 megapixely. Rozdiel medzi smartfónmi nájdeme vo fotoaparáte na zadnej strane. Výrobca vybavil Moto C 5-megapixelovým snímačom, pričom pri 4G verzií nechýba autofocus. Moto C Plus potom bude fotiť vďaka 8-megapixelovému fotoaparátu.

Moto C by mal byť napájaný 2 350 mAh batériou a jeho modelový súrodenec Moto C Plus sa bude spoliehať na 4 000 mAh akumulátor. Batérie sú vyberateľné a je tak možná ich výmena používateľom.

Informácie o cene a dostupnosti Moto C a Moto C Plus zatiaľ nie sú známe.