Muž na festivale ukradol viac ako 100 telefónov. Chytili ho vďaka funkcii Find My iPhone

Niektoré telefóny už boli vrátené majiteľom. Zlodej sa z väzenia dostal po zaplatení kaucie.

36-ročný Reinaldo De Jesus Henao z New Yorku bol v piatok zatknutý za to, že na festivale Coachella Music and Art Festival ukradol viac ako 100 mobilných telefónov. Tie si odniesol v ruksaku, informuje portál DailyMail.

1 fotografia v galérii Zlodej si v ruksaku odniesol viac ako 100 smartfónov (zdroj: Indio Police Department)

Keď majitelia telefónov zistili, že im chýbajú mobily, zapli aplikáciu Find My iPhone, s ktorou je možné lokalizovať zariadenia od Apple. Návštevníci podujatia spolupracovali s políciou, ktorá vďaka funkcii vystopovala zlodeja.

Väčšina zariadení už bola vrátená do rúk majiteľov. Zvyšné mobily sú v stratách a nálezoch na festivale. Henao bol prepustený z väzby po zaplatení kaucie vo výške 10 000 amerických dolárov (9 324 eur).