HTC oznámil, kedy predstaví novú vlajkovú loď

Nová mobilná novinka má byť známa ako HTC U.

Spoločnosť HTC oficiálne, prostredníctvom sociálnej siete Twitter, oznámila termín predstavenia svojej novej vlajkovej lode. Pôjde o model s označením „HTC U“. Predstavenie sa stane realitou 16. mája.

Vzhľadom na to, že nový telefón je prezentovaný so sloganom „Squeeze for the Brilliant U“, sa zároveň potvrdzuje aj jedna z hlavných noviniek telefónu.

HTC U totiž budeme môcť alternatívne ovládať aj pomocou rôznych gest, resp. stláčania kovového rámu.

Ďalšie technické parametre by mali zahŕňať čipset Snapdragon 835, 5,5-palcový Quad HD displej, 12-megapixelový hlavný fotoaparát, 16-megapixelovú prednú kameru či 64 GB alebo 128 GB vnútorného flash priestoru. Operačným systémom bude Android 7.1 Nougat s HTC Sense 9, dodáva napríklad web GSMArena.com.