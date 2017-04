Xiaomi Mi 6 Plus by mohol prísť v dohľadnej dobe

Novinka nadviaže na už predstavenú vlajkovú loď Mi 6.

Napriek rôznym „zaručeným“ správam firma Xiaomi napokon tento týždeň nepredstavila - popri Mi 6 - ďalšie smartfóny. Očakávalo sa predovšetkým uvedenie modelu Mi 6 Plus.

Nie je jasné, čo sa vlastne stalo. Podľa webu Gizmochina.com je však model Mi 6 Plus reálnym produktom a podľa renomovaného analytika Pan Jiutanga by mohol byť smartfón predstavený v dohľadnej dobe – v horizonte dvoch mesiacov.

Existenciu telefónu navyše potvrdzujú aj uniknuté materiály z čínskeho certifikačného orgánu 3C, pripomína web GSMArena.com. Tam sa objavil zalistovaný pod modelovým označením MDE40.

1 fotografia v galérii zdroj: 3C

Predpokladá sa, že Mi 6 Plus ponúkne väčší 5,7-palcový displej (Mi 6 má 5,15-palcový), no zachová si čipset Snapgradon 835 aj 6 GB operačnej pamäte RAM. Ponúknuť by mal tiež 64 či 128 GB vnútorného flash priestoru a duálny fotoaparát. Batéria bude mať zrejme vyššiu kapacitu – možno až 4 500 mAh.

V prípade firmy Xiaomi sa však očakáva aj predstavenie ďalších modelov. Napríklad Mi Max 2 alebo Mi Mix 2.